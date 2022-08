Denuncias contra Enrique Peña Nieto deben seguir su curso, señala AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló de las denuncias y procesos legales que existen contra el ex mandatario Enrique Peña Nieto (EPN) y aunque señaló que no está buscando ninguna venganza, todo debe seguir su curso, por ello no tiene por qué intervenir.

Fue durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional que el tabasqueño dejó claro que este asunto le corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR).

“Los procesos que existen tienen que tener un curso, nosotros no podemos decirle al fiscal que no actúe o a una dependencia que tenga una carpeta sobre irregularidades”.

Detalló que lo que la Fiscalía tenga que decir del ex mandatario de México, no le corresponde a él, pues no está en la oposición y en su momento presentó las debidas denuncias contra Felipe Calderón, Vicente Fox o Ernesto Zedillo.

Investigación contra Enrique Peña Nieto

El ex mandatario ha estado involucrado en diversas polémicas

Previamente en La Verdad Noticias informamos que la FGR está investigando al ex presidente priísta que estuvo en el poder durante el periodo 2012-2018, por tres delitos:

Enriquecimiento ilícito

Lavado de dinero

Delitos de carácter electoral

“La FGR está desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales, en contra de Enrique P”.

Según se indica en la información oficial, la Fiscalía inició la investigación por diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa española OHL, en delitos electorales como patrimoniales.

“En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”.

Por otra parte se informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que corresponde a la denuncia hecha a principios de julio por posible lavado de dinero, además de las transferencias internacionales ilegales.

“Todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso”.

También existe una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la que los dictámenes fiscales y patrimoniales, se desahogan mediante las instituciones correspondientes y también de los peritos especializados.

El ex priísta Enrique Peña Nieto enfrentaría serios problemas legales y no se descarta que sea llamado a declarar.

¿Cuántos años tiene Enrique Peña Nieto?

La edad del mandatario no sería obstáculo para llamarlo a declarar

Actualmente tiene 56 años de edad; precisamente los cumplió el pasado 20 de julio, pues nació en 1966. Se trata de uno de los presidentes más controversiales que el país y que tendría que testificar por el caso Ayotzinapa.

