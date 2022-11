Denuncian propaganda sobre la marcha de AMLO en el metro de la CDMX

Denuncian propaganda sobre la macrha de AMLO en el metro de la CDMX

A través de redes sociales, usuarios de redes sociales, compartieron imágenes del interior del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, en las que se puede observar varios carteles que anuncian la marcha que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador este 27 de noviembre.

Y es que la relevancia en la propaganda, surge en cómo se ha presentado la información, ya que se especifica el recorrido que realizará el contingente, así como la hora del encuentro, que será a las 09:00 horas.

Las imágenes muestran una fotografía del presidente, junto a una frase que dice: “Celebremos con el presidente 4 años de transformación”.

Los usuarios, precisaron que los anuncios publicitarios sobre la marcha, se encuentran en las líneas 2 y 7 del Metro de la CDMX, y se puede encontrar en vagones, estructuras ubicadas en andenes, así como en las entradas y salidas.

Mientras tanto en la estación Pino Suárez de la línea 2 del #MetroCDMX se pueden ver carteles invitando a participar en la marcha del próximo 27 de Noviembre. pic.twitter.com/CJTkWwyQDO — Allen Walker (@kakagoto77) November 22, 2022

De acuerdo con medios locales, Andrés Manuel López Obrador, sostiene una concesión de espacios publicitarios con la empresa ISA CORPORATIVO S.A. de C.V., la cuál explota hasta 40 mil espacios publicitarios, hasta el año 2030, esto debido a una prórroga que autorizó el gobierno de Claudia Sheinbaum en CDMX.

Por lo que, tiene espacios disponibles para colocar propaganda sobre la marcha de este 27 de noviembre y que ya es denunciada por los mismos ciudadanos de la Ciudad de México.

Como se informó en La Verdad Noticias, la marcha fue convocada a fin de contrarrestar el “eco” que ocasionó el movimiento “El INE no se toca”, pero poco después se dijo que la movilización tenía como objeto la celebración del cuarto informe de Gobierno, motivo que sirvió como excusa, para aclarar que la propaganda se haya difundido en toda la ciudad, pues se argumentó que “Aclarar eso, la marcha no es por la reforma electoral, es para fortalecer el movimiento de transformación y celebrar los logros. ¿Cómo no vamos a celebrar?”.

