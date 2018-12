Denuncian despido injustificado de directores del Cobay

Luego de la denuncia del despido injustificado de 28 directores de la Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay), este día serán recibidos por el delegado regional, Joaquín Díaz Mena, para exponerle la situación y tratar de resolver el problema, expresó el abogado de los denunciantes, Gabriel Ramayo.

El licenciado expresó que fueron 28 directores despedidos, de los cuales 14 están siendo atendidos por su despacho, más 16 personas administrativas de este Colegio.

“Estamos tratando de que se les reinstale, pero la Cobay no responde a nada, nosotros presentamos la demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, solo que estos están de vacaciones y hasta que regresen fijarán fecha para las audiencias de ley”, indicó el abogado.

Comentó que los directores obtienen los cargos a través de un nombramiento previo a la cobertura de los programas y perfiles académicos.

“A través del Sistema Nacional de Evaluación, al ser evaluados obtienen su permanencia, que son tres etapas y que ellos ya las cubrieron, pero los despiden días antes de que se lleve a cabo los exámenes de conocimiento, el Cobay los pretendió engañar, los despistaron para que no presenten ese examen, sin embargo, como están dentro del sistema presentaron el examen”, dijo.

Señaló que el resultado de ese examen lo tendrán hasta marzo, y que si lo aprueban, ellos tendrían derecho a una permanencia de cuatro años.

“Pero estando despedidos no sabemos qué va a pasar; y en Cobay están nombrando a sustitutos provisionales en los cargos de directores, solo que hay gente que no está preparada para el puesto y no cubre los perfiles”, indicó.