Denuncian a Mariana Rodríguez y Samuel García por muerte de un niño en el DIF

Diputadas del PAN y Morena denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia al gobernador de Nuevo León, Samuel García; a la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez; a Miguel Ángel Sánchez, director del DIF y a cualquier otra persona que resulte responsable de la muerte de un niño en las instalaciones del DIF Fabriles.

En una conferencia de prensa, la diputada Jessica Martínez, de Morena y presidenta de la comisión Especial, reveló que se quedaron pendientes en el tema, para que la Secretaría de Salud les revelara las causales de la muerte y la atención que le brindaron a Alan, el menor que perdió la vida.

“Necesitamos que se levante este bloqueo a la Comisión Especial, no está cerrado este tema, no hay una respuesta, hace cuestión de una semana una funcionaria del gobierno estatal me dijo que me iba a ayudar a conseguir esta visita con la Secretaría de Salud y es fecha que no hemos podido cerrar bloqueo” indicó.

Señaló que creen que la institución del DIF de Nuevo León tiene la indicación de no abrirles las puertas para así no tener que dar explicaciones. “Supongo que tienen la instrucción de no recibirnos porque en otras ocasiones y para otros temas, que a lo mejor para este tema no sabría decir, necesitamos seguir investigando”, señaló.

¿Por qué la denuncia es contra Samuel García y su esposa?

La denuncia contra la pareja fue presentada ante la FGR

Por su parte, Nancy Olguin, del PAN, indicó que la denuncia es contra el gobernador, su esposa y el director del DIF por tratarse de los titulares de la institución y quienes se supone deberían tener conocimiento de los hechos.

“Nosotros hace unas semanas estuvimos con la carpeta abierta, días después de que también entonces éste y algunos funcionarios de esta comisión nos enteramos por medios de comunicación porque no hay una comunicación directa”, finalizó.

Las diputadas indicaron que esta denuncia es exclusiva por la muerte de un menor en el DIF Fabriles y no de la sustracción de un menor que realizó Mariana meses atrás, cuando se llevó a un niño a su casa por un fin de semana.

¿Quién es el esposo de Mariana Rodríguez?

La pareja se casó en 2020

El esposo de la influencer Mariana Rodríguez es el gobernador de Nuevo León, Samuel García. La pareja se casó a principios de 2020 después de un par de años de noviazgo. Ahora ambos han sido denunciados por la muerte de un menor en el DIF Fabriles.

