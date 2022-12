Denuncia persecución por votar en contra de la reforma electoral

La diputada federal de Morena, Adela Ramos Juárez denunció que ha recibido amenazas por parte de su coordinador parlamentario, Ignacio Mier, esto tras haber votado en contra de la reforma electoral, la cual es promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y señaló que se ha creado una “campaña de odio en su contra”.

Ramos Juárez señaló que “es mi derecho a ejercer la libertad de pensamiento y de expresión. Votar en contra de una reforma no es traicionar al pueblo ni fallarle, porque yo no lucho por el poder, sino por el pueblo, yo no lucho con violencia, sino con la voz del pueblo”, durante una intervención en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Ahí mismo hizo un llamado donde afirmó que los diputados “nos debemos al pueblo y antes que simplemente levantar la mano, debemos de actuar con principios y valores y bajo la tesitura de lo que más beneficie a la gente”.

Acusan Mier de generar un ‘ambiente hostil’

Llamó a sus compañeros de la Cámara a promover la remoción de Ignacio Mier

Igualmente señaló a Mier de generar un ambiente de odio “contra mi persona y ha mandado a muchas personas a amenazarme, por lo que lo también lo hago responsable de cualquier cosa que me suceda a mí, a mi familia y a mis amigos”.

Adela Ramos señaló que “desde que empezó esta legislatura” su coordinador parlamentario ha estado constantemente violentando, inclusive llegando a negarle su derecho de subir a la tribuna “para no poder defender ningún dictamen”.

“Ya fui multireferida sobre la sustitución en la Comisión de Vigilancia de la ASF y hay una demanda por haberme dado de baja de esta instancia de manera ilegal y arbitraria”, señaló la diputada federal.

Acusan a Ignacio Mier de “corrupción e ineptitud”

Señaló que la reforma debió ser dialogada y discutida

Adela Ramos acusó a Mier de ser una personas corrupta e inepta, por lo que le pidió a sus compañeros de la Cámara el exigir su remoción como coordinador y “nombrar a alguien que trate a todos por igual y que ame la transformación y quiera el proyecto”.

La diputada aseguró que la reforma electoral debió ser sustentada en foros, así como en mesas de debate y otros instrumentos de participación, para que de esta manera se pueda considerar las voces de todos los actores y expertos en el área.

