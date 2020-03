Denuncia PAN espionaje en el Senado; hallan micrófonos en las oficinas

Con los ‘micrófonos’ en la mano, los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) tomaron la tribuna del Senado de la República para denunciar espionaje en sus oficinas; tras la denuncia, las demás bancadas –a excepción de Morena- respaldaron a los panistas y la sesión quedó suspendida.

Mauricio Kuri, coordinador del grupo parlamentario del PAN, mostró micrófonos con la leyenda “made in china” que fueron encontrados en el techo de su sala de juntas, en unos pequeños agujeros.

“Esto es espionaje a la oposición. Les recomiendo a los demás compañeros que revisen sus oficinas. Es importante que ya venga la fiscalía y que se mueva cuanto antes, para que el espionaje no quede impune”, señaló Kuri en tribuna.

El coordinador de los senadores blanquiazules mencionó que los dispositivos habrían sido instalados recientemente, pues indicó que cuando Damián Zepeda lideró la bacana revisó el espacio y no encontró nada.

“Hubo remodelaciones terminando diciembre, en el periodo del año pasado. Lo de hoy de este espionaje me dice que no es nuevo, es de esta administración”, acusó.

Mauricio Kuri señaló que el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de los senadores de Morena, debe ayudar en las investigaciones que realice la Fiscalía General de la República (FGR).

En tanto, Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, dijo a su vez que ella había pensado que había una persona en su grupo que filtraba las conversaciones, “voy a declarar ante la FGR los detalles... Hoy volvimos a abordar a algunos temas, al menos que estemos siendo grabados y fue cuando Mauricio (Kuri) tomó la decisión de buscar el micrófono”, refirió.

Al respecto, el senador de Morena, Ricardo Monreal mencionó que a simple vista el cable "no parece moderno" por lo cual pidió que se determine cuánto tiene y desde cuando está instalado.

"No rompan la cadena de custodia y no entremos a nuestras oficinas hasta que los peritos indaguen y determinen si hay otras cámaras. No meto la mano el fuego por nadie.