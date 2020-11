Denuncia Mónica Fernández a Gustavo Madero por violencia política de género

Por presunta violencia de género, la senadora de Morena, Mónica Fernández Balboa presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del senador del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero Muñoz.

De acuerdo con la expresidenta del Senado de la República, el panista, ejerció violencia en su contra durante la sesión del 12 de noviembre de 2019, en el marco de la toma de protesta de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tal y como lo relató La Verdad Noticias.

La denuncia, fechada el pasado 10 de noviembre, describe las presuntas agresiones del legislador por las cuales intentó impedir que la senadora Balboa continuara con la sesión.

La legisladora dio a conocer la denuncia a través de su cuenta de twitter en donde afirma que la violencia ejercida en su contra no sólo le causó daño físico, sino también “afectaciones psicológicas y emocionales que persisten hasta la fecha”.

Denuncia a Gustavo Madero

“La violencia ejercida en mi contra por el senador Madero obstaculizó el ejercicio de mi función como presidenta del Senado. Por ello, es necesario que la autoridad competente investigue los hechos para que se sancionen conforme a derecho los actos ejercidos en mi contra”, destacó en un comunicado de prensa.

“Esta conducta cobarde no la hubiera tenido con un hombre al frente de la Mesa Directiva”, subrayó

En el comunicado, la senadora señaló que cualquiera que agreda a una mujer no tiene la autoridad moral para ocupar posiciones de representación en el servicio público, y pidió que no se normalicen este tipo de conductas y que no queden impunes.

“Venga de donde venga, sin importar el nivel de las y los servidores públicos involucrados”, añadió

Durante la polémica sesión del 12 de diciembre, el panista jaló del brazo a Fernández, al intentar tomar la tribuna e impedir a toda costa la toma de protesta de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH, quien finalmente rindió protesta entre jaloneos y manotazos.

