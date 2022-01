Denuncia Alberto Capella a Cuauhtémoc Blanco ante FGR

El exfuncionario público de Seguridad de Morelos, Alberto Capella, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al gobernador morenista Cuauhtémoc Blanco por nexos con la delincuencia organizada y delitos contra la salud.

En conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México, Capella adelantó que presentará una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por los movimientos del ex futbolista y actual mandatario de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

Es relevante mencionar que Alberto Capella también estuvo al frente de la seguridad en Quintana Roo. Sin embargo, en ediciones pasadas La Verdad Noticias reveló que diversos colectivos y empresarios quintanarroenses se manifestaron para exigir la salida de Capella, lo acusan de criminal.

Ante el aumento de la incidencia delictiva y violenta que surge en Quintana Roo, cuya administración pública está encabezada por Carlos Joaquín.

La senadora Marybel Villegas, de extracción morenista presentó un punto de acuerdo de resolución urgente por esta situación predominante en el estado y señaló que Quintana Roo ocupa el 4° sitio de los estados menos pacíficos, por lo que es relevante la destitución de Alberto Capella.

El exsecretario de seguridad en Tijuana, Morelos y Quintana Roo, Alberto Capella indicó que recibió información relevante sobre ciertos actores políticos y del rubro policiaco que pudieran ser la clave para esclarecer la fotografía de Cuauhtémoc Blanco con supuestos líderes de la delincuencia organizada.

Por si no te has dado cuenta @cuauhtemocb10 pic.twitter.com/N3I864hyym

Mientras tanto, el gobernador Blanco afirma que su antecesor, Graco Ramírez así como su exsecretario de Seguridad, Alberto Capella, sí negociaron con integrantes de la delincuencia organizada como Santiago Hernández Mazarí “El Carrete”, líder de Los Rojos.

Al salir de la FGR, Blanco aseguró que existen videos y grabaciones en las que consta que ambos exfuncionarios negociaban con integrantes del narcotráfico.

“De exgobernadores hay audios y hay grabaciones de que Graco y Capella pactaron, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, porque mi personalidad no me lo permite”, dijo Blanco.