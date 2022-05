“Delincuentes no pueden ser considerados monstruos”, dice AMLO

El presidente pide fomentar valores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sostuvo que su estrategia de seguridad continúa siendo atender las causas que originan la violencia, por lo que aseguró que los delincuentes no pueden ser considerados como monstruos, pues dijo que muchas de las personas que han tomado ese camino debido a la situación en la que se encuentran.

Durante su conferencia de prensa de este viernes, el mandatario apuntó que está atendiendo el tema generando más oportunidades de trabajo y apoyo. Además, confió en que, a pesar de cometer delitos, los criminales continúan teniendo un lado humano.

“Allí hay algo de consideración, de afecto, en el ser humano. Entonces por eso tenemos que buscar la reinserción, (evitar) la generalización, de no considerarlos monstruos, que ya no pueden ser recuperados”, indicó.

Cabe señalar que no es la primera vez que López Obrador pide cuidar la vida de los criminales, pues en diversas ocasiones ha señalado que siguen siendo seres humanos.

AMLO refuerza plan de seguridad

Sostuvo que su estrategia de seguridad continúa siendo atender las causas que originan la violencia

Para reforzar su plan de seguridad, el mandatario destacó que se está poniendo especial atención a los jóvenes, garantizando su derecho al estudio, al trabajo, a la movilidad, al progreso, y permitiendo que puedan ascender en la escala social.

“El ser humano no es malo por naturaleza, no nacemos malos, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar ese camino de las conductas antisociales. Porque no hay esperanza, no hay expectativas de poder salir de la pobreza”, precisó el presidente.

Asimismo, reconoció que su estrategia puede tomar más tiempo del deseado, aunque reconoció que es mejor iniciar con el cambio. “Se burlaban, y lo siguen haciendo, cuando sostuve que eran mejor los abrazos y no los balazos, y yo sostengo que lo mejor es atender las causas y llamar a todos a que nos ayuden, para que se den los cambios, a construir la paz. Se ha ido avanzando, poco a poco”.

¿Qué número de Presidente es AMLO?

Inició su mandato en 2018.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es el presidente número 63 de los Estados Unidos Mexicanos. Inició su sexenio el primero de diciembre de 2018 y debe terminar su mandato en 2024.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!