Delegados estatales no 'someterán' a gobernadores: Durazo

El futuro titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, Alfonso Durazo, señaló que las opiniones de los mandatarios estatales son respetables y se hará un esfuerzo para comunicarles claramente los propósitos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.



Aseveró que políticamente esta obligado dialogar con los mandatarios estatales sobre los temas de su interés y del interés de la administración federal.



Afirmó que los llamados delegados estatales de ningún modo “someterán” a los gobiernos estatales que son “soberanos”, pero pueden actuar en coordinación con la Federación para hacer más eficaces las políticas públicas de la siguiente administración.





“Los gobernadores, los estados son soberanos y no pueden someterse a ninguna autoridad. Eso no significa que no construyamos juntos mecanismos de coordinación para dar mayor eficacia al trabajo que de manera junta, obligadamente conjunta, tenemos que realizar en el tema de la inseguridad”, planteó.