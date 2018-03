Deja Greg Sánchez regiduría de Cancún; busca escaño en el congreso federal

Gregorio “Greg” Sánchez Martínez, regidor de Reglamentación Municipal, dejó esta mañana la novena regiduría del Ayuntamiento de Benito Juárez, para enfocarse en su campaña al Congreso de la Unión.

Por unanimidad, el Cabildo le otorgó licencia para separarse del cargo hasta por 90 días, para contender en los comicios del próximo 1 de julio bajo las siglas del Partido Encuentro Social, en su alianza con el PT y Morena.

Gres Sánchez, quien tenía la comisión de Reglamentación Municipal, indicó que deja pendientes dos reglamentos que ya están encaminados, el de Tránsito y el de Espectáculos, y conminó a sus excompañeros regidores a continuar con su implementación.

En su mensaje de despedida del Cabildo, Greg Sánchez agradeció y reconoció al alcalde Remberto Estrada Barba,

“A pesar de que fuimos adversarios políticos, usted es un gran demócrata, porque no recibí ninguna mala atención de usted, sino al contrario; hubo muchas cosas en las que no coincidimos, pero usted me permitió que se las expresara libremente, sin que tuviera repercusiones o algún bloqueo por parte de usted hacia mi persona, y eso es digno de admiración y respeto”, manifestó Greg Sánchez.