Defensa de Genaro García Luna niega acusaciones de periodista

Fue la defensa legal del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien a través de un oficio acusó la existencia de una periodista que ha hecho “acusaciones sin fundamentos” sobre su cliente.

Las cuales de acuerdo con ellos, son las mismas que ahora utiliza contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, han presentado este documento legal después de que la Fiscalía de Estados Unidos, decidiera tomar en cuenta las declaraciones de la mencionada periodista.

El despacho que defiende al ex secretario de Seguridad Pública, sostiene que la fiscalía ha dedicado una considerable cantidad de tiempo para revisar “afirmaciones” de la periodista y hasta ahora no se tiene algún cargo formal contra él.

Abogados de Genaro García Luna prevén un largo proceso

Abogados de Genaro García Luna prevén un largo proceso

El equipo de defensa de Genaro García Luna ha indicado que por la insistencia de las autoridades de Estados Unidos en revisar “evidencia poco confiable” el proceso jurídico será más largo de lo que tenían planeado.

A través del oficio dirigido al juez, han negado que exista alguna evidencia para afirmar que García Luna intentó manipular a testigos así como obstruir la justicia, mientras tenía un cargo público en el sexenio de Felipe Calderón.

Recientemente AMLO, durante una de sus conferencias cuestionó al ex presidente antes mencionado sobre los delitos que presuntamente cometió su ex colaborador Genaro García Luna, hasta el momento no ha tenido respuesta.

Te puede interesar: México presenta demanda a EE.UU. para recuperar bienes de Genaro García Luna.

AMLO habla sobre Genaro García Luna

AMLO habla sobre Genaro García Luna

El presidente de México ha pedido a la Fiscalía de Estados Unidos que haga públicos los audios donde presuntamente García Luna reconoce haber amenazado y sobornado a periodistas.

Además de que hace mención a que ejercerá violencia y manipulará a los testigos protegidos para que la información que se dé a conocer no lo comprometa, a esto AMLO agregó que se trata de un tema delicado.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.