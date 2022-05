"Defenderé la dignidad de todo el panismo de Durango": candidato a gubernatura

Este día, las estructuras panistas duranguenses se volcaron en apoyo al candidato de la alianza "Va por Durango", Esteban Villegas Villarreal, quien les externó que se sentirán orgullosos del gobernador que van a tener, en caso de ganar las elecciones de este 5 de junio.

Teniendo como acompañantes a la presidenta estatal del Partido Acción Nacional, Verónica Pérez, la secretaria general del CEN Nacional, Cecilia Patrón, al presidente nacional de PAN, Marko Cortés y al candidato a la presidencia municipal de Durango, Antonio Ochoa, el candidato mostró su agradecimiento y reconocimiento a este instituto político.

Entre aplusos y porras, Villegas Villarreal expresó que no se va a olvidar del apoyo y cobijo que le ha brindado durante todo este proceso electoral 2022.

El abanderado de PRI, PAN y PRD, dijo que, el PAN sí tiene candidato a la gubernatura por Durango y se llama Esteban Villegas, dejando de lado todos aquellos señalamientos que se han hecho por la alianza que se ha conformado.

En ese mismo contexto, agradeció el acompañamiento que ha tenido por parte del Comité Directivo del PAN a nivel nacional, quienes en todo el proceso han visitado la entidad para apoyar y respaldar el trabajo de cada uno de los candidatos.

"Aquí estamos como un solo equipo, por eso quiero decirle a Toño Ochoa que yo no tengo ninguna duda de que así como estamos trabajando juntos, vamos a tener la posibilidad de que sea el presidente municipal, por una sola razón, porque va a tener amigo gobernador que le va a ayudar a sacar las cosas adelante", dijo.

Recalcó que realizan una campaña limpia al presentar propuestas y no ataques, poniendo de frente y en primer lugar a las familias y en especial a las mujeres, por esta razón se la van a jugar por ellas.

"Quiero agradecer el recibimiento que me han dado en el PAN, me siento como en casa, me han dado su cariño y por eso hago el compromiso".