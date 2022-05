Deben cuidar su región: AMLO sobre el retén de hombres armados

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuando fue cuestionado sobre el retén de hombre armados que detuvieron el vehículo donde eran transportados periodistas, indicó que:

“Hay personas que están actuando, pensando que se debe de cuidar una región, que no lleven armas y a veces hay confusiones”

Y que a pesar de este suceso “en general todo está bien”, pues de acuerdo con la información no hubieron personas heridas o bien enfrentamientos, el convoy de periodistas que cubren la gira del presidente por el estado, fue detenido el pasado viernes 27 de mayo.

Sobre la carretera de Badiraguato- Guadalupe y Calvo, en el estado de Sinaloa, aquí estuvieron varios minutos hasta que les permitieron continuar con su trayecto, a través de plataformas como Twitter se ha difundido esta reciente entrevista del presidente.

AMLO considera que “esta mal” que los hombres armados usen uniforme

El mandatario no descalificó las acciones del grupo de civiles armados, sin embargo sí señaló que estaba mal que portaran uniformes tácticos y equipos que es de uso exclusivo del ejército, agregó:

“Esta mal no debe suceder, pero no sólo es el caso de Sinaloa, yo les diría arriba Sinaloa”

También dijo que lo antes mencionado sucede en Jalisco y en otras partes del país, además descartó que estos grupos armados tuvieran algún tipo de control de esta parte del territorio del país, concluyó diciendo:

“Eso lo piensan los conservadores, yo no, yo no soy, Felipe Calderón, para que quede claro”

Indicó que es el gobierno federal quien tiene el control de México, pues de acuerdo con él ya no hay casos similares al del ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, quien formó parte del gobierno del ex presidente Felipe Calderón.

AMLO durante una rueda de prensa informó que dentro de 15 días daría un informe detallado sobre el fallido operativo para la detección de Ovidio Guzmán, en octubre de 2019, en Culiacán, Sinaloa.

