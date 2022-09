De mal gusto las alertas de viaje que emite EU a México: AMLO

De muy mal gusto, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador las alertas de viaje que ha emitido el gobierno de Estados Unidos a más de 10 estados del país por los hechos violentos que se han suscitado en las últimas fechas.

En su conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal, utilizó una frase muy coloquial y dijo que esto es ser “metiches”, ya que proyecta una postura poco seria.

Ligeramente molesto, dijo que él se reserva pedir a los mexicanos visiten ciudades del vecino país del norte, pese a que también se registran actos de violencia.

“Ni modo que voy a estar diciendo: ‘Oigan, no vayan a Nueva York’. Cómo no vayan a Nueva York, que es una ciudad bellísima los que tienen posibilidad de hacerlo; además, una ciudad cosmopolita, llena de migrantes, es como una especie de capital del mundo, y claro que tienen problemas ¿no?, como los que vamos a ver, pero ni modo que yo diga: ‘No vayan a Nueva York, porque miren lo que está pasando’. Además, es de mal gusto, es de metiches, o sea, eso no es serio, pero ya quedó como práctica política y todo eso hay que irlo ya haciendo a un lado.

Para ejemplificar los niveles de inseguridad que también se viven en Estados Unidos, López Obrador exhibió en el Salón Tesorería, de Palacio Nacional, el video de un asalto en el barrio de Upper East Side, Nueva York, en donde un hombre fue despojado de un maletín que contenía 20 mil dólares.

“Estamos haciendo nuestro trabajo para garantizar la paz y la tranquilidad todos los días. Es como los anuncios de la Embajada de Estados Unidos, ‘no vayan a este estado’, también con tintes políticos. Es como si yo digo ‘no vayan a Los Ángeles, no vayan a Nueva York’. ¿Supieron qué pasó en Nueva York?, ni modo que yo diga que no vayan a Nueva York”, comentó.

El pasado mes de agosto, tanto Estados Unidos como Canadá pidieron a sus ciudadanos evitar viajar a estados como Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, donde se estuvieron registrando enfrentamientos entre las fuerzas armadas y grupos de la delincuencia organizada.

Incluso, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, hace unas semanas manifestó su preocupación por el clima de violencia que se ha presentado Jalisco, Baja California, Sonora, Michoacán y Chihuahua, ya que de acuerdo a su visión esto “ha enfriado la inversión” de Estados Unidos a México.

“Es muy real que con la inseguridad sí se enfría la inversión de Estados Unidos y de otros países al país”, dijo entonces el diplomático en una conferencia de prensa tras una reunión con empresarios mexicanos.

