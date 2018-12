De casa de gobierno a museo, Chiapas replíca idea de AMLO

De casa de gobierno a museo, Chiapas replica idea de AMLO

Durante el evento de toma de protesta como el nuevo gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón informó que en su administración van a replicar el modelo de austeridad de la Presidencia de la República que encabeza Andrés Manuel López Obrador, al señalar que la casa de gobierno de Chiapas ahora será abierta al público en general como museo, pero la réplica a su modelo de austeridad no terminan ahí.

El mandatario chiapaneco dijo que tampoco hará uso de aeronaves privadas, al tiempo que también informó que se acabarán las “simulaciones” salariales.

Rutilio Escandón adelantó que otro de sus proyectos es que presentará una iniciativa para eliminar el fuero constitucional a su cargo y al de los demás servidores públicos; ahí mismo en el congreso del estado y frente al presidente AMLO, aseguró una tipificar como delitos graves el fraude electoral y el gasto excesivo en elecciones venideras.

La casa de gobierno pasa a ser de las Artes y la cultura.

“Siguiendo su ejemplo (presidente), no voy a vivir en la Casa de gobierno porque pasa a ser casa de las artes y de la cultura, ya están abiertas sus puertas; también los servidores publicados no usaremos aviones ni helicópteros privados, la flota aérea del gobierno se utilizará solamente para seguridad, protección civil y salud pública; tampoco habrá simulaciones en los salarios de loa funcionarios públicos, es decir, no habrá bonos, ni compensaciones, ni apoyos extras escondidos en la nómina”, afirmó Rutilio Escandón.

Entre los asistentes estuvieron el gobernador electo de Tabasco, Adán Augusto López; el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno; así como ex gobernadores de Chiapas y senadores de la República.