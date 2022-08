De Morena espero venganza: 'Alito' tras solicitud de desafuero

El dirigente nacional del PRI, Alejando Moreno Cárdenas, aseguró que Morena sólo busca venganza, esto, luego de que se diera a conocer que la Fiscalía General del Estado de Campeche solicitó que se le retire el fuero constitucional para procesarlo por el delito de Enriquecimiento ilícito.

A través de un video en sus redes sociales, el también diputado federal afirmó que todo se está llevando de manera ilegal y selectiva. Afirmó que no tiene nada que ocultar y que se trata de un intento de desviar la atención.

"De morena lo único que podemos esperar es odio, venganza, destrucción, porque es lo único que han sembrado durante este trágico sexenio" dijo.

En La Verdad Noticias se dio a conocer está mañana que la Fiscalía de Campeche pide desafuero para Alito Moreno. De retirarle el fuero, podría ser procesado por los delitos que se le imputan.

'Alito' acusa a Morena

Dijo que lo amenazaron con que ‘se dejarían venir con todo’, haciendo referencia a una llamada con el senador Manuel Velasco que él mismo publicó. Además, agregó que, como priista y opositor, confía en las instituciones a pesar de que Morena las usa con fines políticos.

"Han solicitado mi desafuero como diputado federal, me han perseguido, me han espiado, me han amenazado, han amenazado a mi familia, las respuestas a todas sus propuestas y sus intentos de acordar en lo oscurito es claro y contundente, un rotundo no”.

Al finalizar su mensaje, abundó que esta maniobra es un intento del gobierno para desviar la atención de los temas centrales del país y afirmó que su partido no permitirá que se instaure una dictadura.

¿Quién es 'Alito' y que hizo?

Entre los años 2009 y 2011 fue presidente del CDE (Comíte Directivo Estatal) del PRI en el Estado de Campeche en donde fue coordinador de la campaña de Fernando Ortega. Sin embargo, es miembro activo del Partido Revolucionario desde el año 1991.

Actualmente, el líder político ha sido atacado por Layda Sandores San Román, gobernadora de Campeche, quien filtró una serie de audios en donde se evidencian los presuntos delitos que ha cometido el político mexicano.

