Daniel Radcliffe admitió acostarse con fans de harry Potter durante borracheras

El actor Daniel Radcliffe puede haberse establecido con su novia desde hace mucho tiempo, pero tenía una vida de estrella de cine cuando estaba filmando las películas de Harry Potter. En una entrevista de 2012 a The Mirror, el actor admitió haberse acostado con las "groupies" o fans de su saga.

“Siempre me puso muy nervioso lo de los fans. Me gusta que alguien me guste antes de acostarme con alguna mujer. Sabes que tendrás que hablar con ella después, incluso si es una aventura de una noche", dijo Daniel Radcliffe, y agregó:" Quiero decir, eso ha sucedido, pero en general he conocido a la persona. Aparte de algunas veces cuando estaba bebiendo”.

El actor que dio vida a Harry Potter confesó que realmente no extraña los días cuando se emborrachaba y tenía sexo con fans desconocidas, por lo que prefiere su vida como es actualmente.

“Me gusta tener novia. Tengo una vida loca, alguien me dirá que iremos a un aeropuerto y sé vagamente lo que estamos haciendo, pero no tengo idea de cuándo, así que me tomo un día a la vez".

Daniel Radcliffe se sincera sobre su alcoholismo

Daniel Radcliffe ha hablado con franqueza sobre sus luchas con el alcohol mientras filmaba la serie de Harry Potter, y las presiones emocionales que le ocasionó la fama a tan corta edad.

El papel de Daniel Radcliffe en la serie de Harry Potter lo convirtió en una estrella mundial y en un multimillonario. Apareció en las ocho películas de Harry Potter, junto a Emma Watson y Rupert Grint.

En la misma entrevista, dijo: "Yo era un borracho realmente molesto, ruidoso, inapropiado, desordenado. Me divierto mucho con los primeros cuatro tragos y después de eso, es un descenso rápido y hacia donde tengo que ayudarme en casa. El perder la conciencia era lo mío”.

Erin Darke y Daniel Radcliffe presumen su romance de años

El actor está actualmente en cuarentena con su novia Erin Darke en Nueva York. "Tenemos un pequeño Post-It en la pared en el que estamos llevando la cuenta", dijo sobre las actividades de cuarentena de la pareja en una entrevista a Vulture. "Había algo en eso que me hizo reír, inmediatamente tratándolo como una película de prisión".