Dan de baja a diputado de Morena que participó en sesión presidida por "Alito" Moreno

Este viernes, diputados de Morena anunciaron que no acudirán a la reunión de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, hasta que el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, renuncie a sus cargos legislativos.

En ese sentido, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, pidió la baja del diputado de su mismo partido,Vicente Alberto Onofre Vázquez, de la Comisión de Gobernación y Población, por haber asistido a la sesión de este viernes, en la que decidieron no participar.

Por lo anterior, la asistencia de Onofre Vázquez, significó el quórum necesario para celebrarse la Junta Directiva, pues aunque no asistió de manera física, el diputado se conectó vía virtual.

No obstante, la situación desató burlas por parte de Alejandro Moreno Cardenas, quien presidió la sesión.

“Alito” Moreno se burla de Morena

“¿No que no tronabas pistolita? Vaya frase del célebre @alitomorenoc. Le recuerdo que “lo cortés no quita lo Morena”, "el que tiene boca se equivoca”, “el pez por su boca muere, "no cantes victoria antes de tiempo" y “arrieros somos y en el camino andamos". — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) July 29, 2022

Tras destacar la asistencia del diputado morenista, Alito Moreno aprovechó para expresarse sobre la situación, alegando: “¿No que no tronabas pistolita?”, hecho que desató furia en el diputado Mier, quien al finalizar la sesión, turnó al al presidente de la Mesa Directiva, al también morenista Sergio Gutiérrez Luna un oficio en donde le solicita dar de baja a Onofre Vázquez, mismo que fue publicado horas más tarde en la Gaceta Parlamentaria.

Reacciones de los morenistas

Alito Moreno, no cambia. Hoy en la sesión de la Junta Directiva de gobernación fue bravucón. Su frase vulgar prueba que el lenguaje utilizado en los videos no es inusual. No puede dar de baja a nadie. Ni el reglamento de la Cámara conoce. En el periodo ordinario lo veremos. — Leonel Godoy Rangel (@leonelgodoy) July 29, 2022

Tras las burlas que recibieron los morenistas, se pronunciaron en redes sociales alegando que es mejor mantenerse callado y le recordó a alito Moreno algunos concejos como:

“¿No que no tronabas pistolita? Vaya frase del célebre @alitomorenoc. Le recuerdo que “lo cortés no quita lo Morena”, "el que tiene boca se equivoca”, “el pez por su boca muere, "no cantes victoria antes de tiempo" y “arrieros somos y en el camino andamos", escribió en su Twitter Mier Velezco.

Por su parte, Leonel Godoy señaló que la forma de dirigirse a los compañeros, prueba la forma de expresarse en los audios revelados por la gobernadora de Campeche, Laya Sansores.

“Alito Moreno, no cambia. Hoy en la sesión de la Junta Directiva de gobernación fue bravucón. Su frase vulgar prueba que el lenguaje utilizado en los videos no es inusual. No puede dar de baja a nadie. Ni el reglamento de la Cámara conoce. En el periodo ordinario lo veremos”, apuntó.

