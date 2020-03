Currículum de la esposa de López-Gatell sorprende en redes sociales

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, se ha vuelto hecho viral en redes sociales cuando surgió la pregunta de cómo es su vida fuera de la política... ¿Está casado?.

De acuerdo con Radio Fórmula, si está casado y su esposa se llama Arantxa Colchero Aragonés, quien tiene alrededor de 10 años trabajando en temas de economía de la Salud y del VIH. Su currículum ha causado sensación en todo internet.

Todo parece indicar que Arantxa, esposa de López-Gatell, es hermana de Ana colchero Aragonés. Además de trabajar en temas de economía y el VIH, tiene una maestría en Economía de la Salud por el INSP y el CIDE.

Cuenta con otro doctorado en Salud Internacional por la Universidad de Johns Hopkins. Incluso, se reveló que fue asistente investigadora del Departamento de Epidemiología patrocinado por la fundación Bloomberg, igual que su esposo Hugo López-Gatell.

Según dicta la información revelada por Radio Fórmula, Arantxa Colchero Aragónes, cuenta con más experiencia en el campo de la economía de la salud y en la guerra contra la obesidad.

Añaden que Colchero Aragonés, estuvo al frente del proyecto Bloomberg Impuestos-Fighting Obesity in México. Supporting the design and evaluation of effective social actions and public policies, durante el periodo 2012-2017.

Este proyecto tiene como objetivo evaluar la factibilidad económica de la aplicación de un impuesto a bebidas azucaradas y en la segunda se analizó el impacto de los dos impuestos que comenzaron a implementarse desde enero de 2014, en precios y consumo de los hogares.

De momento, Arantxa Colchero Aragónes es investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), investigadora Nacional, SNI II por el sistema Nacional de Investigadores de CONACyT e investigadora “D” por y para los Institutos Nacionales de Salud.

Se encuentra participando en un grupo multidisciplinario que estudia la carga económica y de salud que están asociadas con prácticas subóptimas de lactancia materna en nuestro país.