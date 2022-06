Cuba da reconocimiento a AMLO y envía fuerte mensaje a Estados Unidos

Fue la cancillería de Cuba quien agradeció al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por no desistir de su postura de no aceptar ir si no invitaban a los países del Caribe y Centroamérica.

Por su parte el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, indicó que AMLO merece “un especial reconocimiento” por no haber ido al evento en Estados Unidos, además de que dijo que la exclusión a su país y otros como Venezuela es un acto de “discriminación”.

Este lunes 06 de junio dio inicio en Los Ángeles, California, Estados Unidos la Cumbre de las Américas 2022, evento al que México fue invitado sin embargo la postura del presidente provocó que decidiera no asistir.

Presidente de Cuba arremete contra Estados Unidos

Presidente de Cuba arremete contra Estados Unidos

Además de agradecer el apoyo de países como Honduras y Bolivia, Miguel dijo que los documentos a tratar en Cumbres “están lejos” de los verdaderos problemas de la región, también que “son inútiles y omisos”.

De igual manera dijo que el evento internacional no tendrá “aportes concretos”, ya que se trata de una manera de beneficiar la imagen de Estados Unidos a nivel internacional, además de que este país “no quería escuchar verdades incómodas”

Cuba Cumbre de las Américas

Cuba y Cumbre de las Américas

El gobierno de Joe Biden a pesar de que México le pidió invitar a ciertos países a la Cumbre de las Américas, decidió hacer caso omiso, pues Cuba, Venezuela y Nicaragua no fueron invitados al evento internacional.

A través de La Verdad Noticias también te informamos que fuertes lluvias dejaron 3 muertos, miles de evacuados y apagones en La Habana.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.