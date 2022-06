Cuauhtémoc Blanco se une a Morena; buscará otro cargo en elecciones 2024

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, anunció que toda vez que Morena abra su convocatoria de afiliación, hará su solicitud para sumarse a la bancada del partido, además, aclaró si buscará o no otro cargo público en las elecciones 2024.

En un encuentro con los medios de comunicación, el mandatario expresó su deseo de unirse al Movimiento de Regeneración Nacional, pues recordemos que aunque el ex futbolista llegó al cargo tras el respaldo de la coalición Juntos Haremos Historia, en realidad fue postulado como candidato del Partido Encuentro Social (PES).

“Siempre he sido de apoyar al presidente, me han visto que siempre los he apoyado en cada momento, pero es decisión de la gente de Morena, eso lo decidirá Mario Delgado. Tengo muy buena relación con él, hay la posibilidad (de hacer la solicitud), hemos tenido diálogo con él”, adelantó el gobernador.

¿Qué cargo buscaría Cuauhtémoc Blanco en las elecciones 2024?

Buscará su afiliación a Morena.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, Blanco fue visto en el evento de Morena en el Estado de México, al cual acudieron gobernadores, funcionarios, diputados y militantes del partido guinda.

En ese sentido, fue cuestionado sobre la posibilidad de que busque un cargo público en las elecciones de 2024, a lo que respondió: “ya les dije yo estoy muy concentrado estos dos años y medio que nos queda, lo pensaré, porque si vas a ocupar otro cargo tienes que separarte hay muchas posibilidades de que me vaya algún lugar, pero ahorita todavía tengo el compromiso aquí”.

En diversas ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha refrendado su respaldo al gobernador de Morelos, por lo que en caso de unirse formalmente al Movimiento de Regeneración Nacional, éste contrará con el apoyo de sus líderes.

Esposa de Cuauhtémoc Blanco

El gobernador y su esposa.

Natália Rezende Moreira, presidenta del Sistema DIF Morelos, es la esposa del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. La ex modelo brasileña y el ex futbolista se casaron el 20 de junio de 2015.

