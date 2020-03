Cuauhtémoc Blanco no se hará examen de Covid-19; goza de buena salud

El titular de la Secretaría de Salud del estado de Morelos, Marco Antonio Cantú Cuevas, aseguró que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo no se hará ninguna prueba medica para saber si está infectado de coronavirus, pues señaló que por ahora goza de buena salud porque su condición es de atleta y, además, no tiene ninguna enfermedad.

En conferencia de prensa para informar sobre el panorama epidemiológico en la entidad, Cantú Cuevas sostuvo que ni el mandatario estatal ni el resto de los secretarios de despacho han presentado síntomas de ninguna enfermedad, por lo que ninguno será sometido a los exámenes médicos correspondientes, a menos que así lo soliciten.

“El gobernador es un atleta y goza de una salud envidiable, uno de nosotros quisiéramos tener la fortaleza de él”, indicó.

El encargado de la salud pública en Morelos agregó que a pesar de ello, estarán al pendiente de la Salud de Cuauhtémoc Blanco y de cualquier persona en el gabinete “y el día que se requiera que nosotros le hagamos a él o a cualquier otro integrante del gabinete que le hagamos una prueba, se le harán”.

Marco Antonio Cantú aseguró que el ex futbolista profesional sí está dispuesto hacerse la prueba, “él es el más humilde”, pero en este momento no tienen ninguna enfermedad por lo tanto no tiene caso hacerle ningún estudio.

Tales declaraciones se dan tras informarse que los gobernadores de Hidalgo y Tabasco, Omar Fayad y Adán Augusto López, respectivamente, dieron positivo a coronavirus tras realizarse un examen médico en días pasados, por lo que en diversos estados de la república se ha comenzado a cuestionar a los mandatarios si se harán la prueba del patógeno.

Coronavirus en Morelos

De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud de Morelos, emitido la tarde del domingo, en la entidad se mantienen seis casos de coronavirus Covid-19, una defunción; se han descartado 61 y están 17 como sospechosos.

Frenemos juntos la propagación del COVID-19 en Morelos. Cuidemos de nuestra salud quedándonos en nuestros hogares. En este momento tu casa es el lugar más seguro. Debemos extremar precauciones por el bien de nuestros sectores más vulnerables.#MorelosQuédateEnCasa pic.twitter.com/FLwDgFs2XB — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) March 29, 2020

Se exhorta a la población a quedarse en casa y fortalezca el cumplimiento de las medidas de prevención y control de la Jornada Nacional de Sana Distancia.