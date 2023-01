Cuauhtémoc Blanco buscará contender en las elecciones de 2024

El exfutbolista y actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo confirmó sus intenciones de participar en las próximas elecciones federales del 2024, luego de responder al cuestionamiento de medios locales.

Desde Cuernavaca, el exdelantero del club América dijo que pedirá autorización para contender por un puesto de elección popular pero que aún no puede revelar qué posición buscaría.

“No te puedo decir ahorita, más adelante se los manifestaré, pero ahorita no se los diré…. pero yo no me caso, yo no soy como esos políticos que se casan por un hueso, sí se da que bueno y si no me regreso al fútbol”, dijo.

Cuauhtémoc Blanco buscará a AMLO para plantearle sus intenciones

También aclaró que sí no participa en las elecciones del 2024.

Blanco Bravo explicó que hace un año sostuvo una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que en ese momento pensó en planteárselo.

“Lo fui a ver el año pasado y se lo iba a plantear pero espero poder tener otra reunión con él y proponerle que me dé la oportunidad”, comentó.

Cuauhtémoc Blanco también piensa dirigir a la Selección Mexicana

También aclaró que sí no participa en las elecciones del 2024, buscaría dirigir algún equipo en el extranjero o a la Selección Nacional Mexicana.

“Me encantaría dirigir en el extranjero o a la selección mexicana, yo no.. soy hambreado, de buscar otro hueso, sí se da que bueno y sino pues no pasa nada”.

El paso por la política de Cuauhtémoc Blanco

El exseleccionado nacional comenzó su paso por la política morelense de la mano de los hermanos Roberto y Julio Yañez en el extinto partido local PSD con el que ganó la alcaldía de Cuernavaca en 2016.

Posteriormente, tras su paso por la capital morelense, lograría tener la candidatura a la gubernatura con Hugo Eric Flores Cervantes a través del Partido Encuentro Social (PES) que en coalición con Morena ganarían la entidad.

El gobernador @cuauhtemocb10 anunció q está x pedir "permiso" para ver si hay posibilidad d contender en el 2024. "Si se da bien y si no, NO voy andar d hambreado como otros políticos y me regreso a ser entrenador d algún equipo nacional, internacional e inclusive d la Selec Nac pic.twitter.com/27KEq5bePc — Monydelsol (@monydelsol) January 10, 2023

También te puede interesar: Incendio arrasa mercado de Cuautla; Blanco se compromete a rehabilitarlo

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.