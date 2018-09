Cuauhtémoc Blanco: “No gane por AMLO”

Cuauhtémoc Blanco y AMLO

Sigue la cadena de dimes y diretes entre la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky y Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador electo.

El exfutbolista le pidió a la mujer “que no venga a decir que por el señor Andrés Manuel López Obrador yo gané. Creo que todos hicimos un gran trabajo y la gente nos votó. Yo sí tengo humildad y no Morena me hizo ganar (o) que la coalición, aquí ganamos todos”.

En respuesta Yeidckol Polevnsky le dijo a Cuauhtémoc Blanco que es gobernador por la nobleza del ex senador Rabindranat Salazar Solorio quien cedió la candidatura a Blanco.

Cuauhtémoc Blanco

“Si Rabin hubiera dicho no y hubiéramos entrado a una contienda, entre los votos de Rabin y AMLO no habría ganado nunca el gobernador electo”.

La líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acusaba al gobernador electo de sobornar a dos diputados locales de Morena para pasarse al PES y hacerlo bancada parlamentaria.

Blanco fue entrevistado vía telefónica en el noticiario radiofónico de MVS Morelos, justo cuando la líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acusaba al gobernador electo de sobornar a dos diputados locales de Morena para pasarse al PES.

Blanco y Polevnsky chocaron opiniones en el noticiario y mientras ella insistía en acusar a José Manuel Sanz, brazo fuerte de Blanco Bravo, de menguar la fuerza de Morena en el Congreso de Morelos, el gobernador electo ensanchó su distanciamiento con Rabindranath y Morena.