Cuarto informe: Esta es la agenda que falta por cubrir en el gobierno de AMLO

Esta es la agenda que falta por cubrir en el gobierno de AMLO

Rumbo al cuarto informe de gobierno, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha mencionado en múltiples ocasiones, que aún hay algunos temas que le faltan por cubrir, entre ellos la seguridad nacional, pobreza extrema, reformas electorales,por mencionar algunos.

En ese sentido, el mandatario resaltó que en la recta final de su mandato, uno de sus principales objetivos es la adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), además dijo que su meta es lograr la integración de 150 mil elementos de seguridad, pues recordó que durante el gobierno de Ernesto Zedillo lo más que logró la Policía Federal fueron 40 mil elementos “y se echó a perder”, porque expuso que hay varios elementos en la cárcel acusados de tortura y violaciones a derechos humanos.

López Obrador, también dijo que seguirá firme en la estrategia de atender las causas que originan la pobreza y la desigualdad, que llevan a personas a cometer actos ilícitos, por lo que siempre destaca la entrega de programas sociales dirigidos, principalmente en este caso, a los jóvenes.

Pues según datos comparativos, muestran que en la administración actual los homicidios dolosos han disminuido al menos en un 10.4%, cifra representativa frente a las obtenidas en gobiernos anteriores.

Materia legal

Los niveles de homicidios han bajado en un 10%

En materia legal, el presidente ha intensificado la crítica hacia el Poder Judicial, para argumentar que es necesario que este poder no elimine la prisión preventiva oficiosa.

“El Poder Judicial, de ser un poder históricamente apéndice del Ejecutivo porque eso era, se convierte en el poder de los poderes porque los potentados tienen más control de ese poder, se les es más fácil ahí hacer valer sus privilegios, ya en el Ejecutivo ya no porque ahí manda el pueblo, el único amo es el pueblo y en el Legislativo también ya no es lo mismo porque ya no tienen mayoría”, externó.

Además, ha mostrado interés en reformar el Instituto Nacional Electoral, pues ha asegurado que existen malos manejos con los recursos y en que sea un solo organismo para la organización de todas las elecciones, también locales, en el país, como se ha informado en La Verdad Noticias.

“El Instituto Electoral o del tribunal electoral, ¿cuándo se había visto, de que alguien que expresa una opinión en las redes es notificado, es sancionado, aun cuando no haya un juicio de por medio y aun cuando no tienen facultad para hacerlo, aunque estén violando la Constitución? Nunca se había visto eso”, indicó.

Plan económico

En el rubro económico,AMLO ha reiterado que México, a pesar de la pandémica de covid-19 y de las confrontaciones bélicas, no contrató deuda y tampoco afectó la inflación como en otros países, además de mantener una política de subsidio a los combustibles.

