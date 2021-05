¿Cuánto gana Beatriz Gutiérrez Müller como profesora investigadora de la BUAP?

Beatriz Gutiérrez Müller gana más de 16 mil pesos mensuales como profesora investigadora A de tiempo completo en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), según indica el tabulador de sueldos mensuales de la institución académica.

De acuerdo con lo declarado por la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en 2015 entró a trabajar en la BUAP como docente. Durante el primer año su sueldo lo pagó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), tal y como lo marca el reglamento, “y como la casa de estudios decidió contratarme, ésta me pagó los siguientes cuatro (años)”, señaló.

Desde 2015 trabaja en la Benemérita.

Beatriz Gutiérrez, madre de Jesús Ernesto López, ganó junto con otros 172 candidatos, su plaza definitiva como investigadora en BUAP luego de participar en el concurso de Evaluación Curricular 2019 que realiza la Benemérita.

“La Ley Orgánica de la universidad da el derecho a los PTC de concursar por una plaza definitiva al cumplirse el quinto año de permanencia en la institución; esto es, podemos aspirar a tener certeza contractual.

“Así que, como cada año, cuando la BUAP abrió la convocatoria «Concurso de Evaluación Curricular 2019» me inscribí, luego de cubrir el principal requisito: antigüedad de cinco años reglamentarios”, explicó, luego de que generara polémica su acreditación.

¿Cuál es el sueldo de Beatriz Gutiérrez Müller en la BUAP?

Beatriz Gutiérrez Müller en la BUAP.

De acuerdo con el tabulador de salarios de la BUAP, el sueldo neto (libres de impuestos) de Gutiérrez Müller, como académico titular A de tiempo completo, es de 16 mil 822 pesos mensuales (unos 860 dólares).

Sin embargo, resalta “que reciben algunas otras prestaciones que son calculadas de manera individual, evaluando: la antigüedad, retardos y ausentismos y las evaluaciones de desempeño”.

También informó que el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) le otorgaba un estímulo mensual de 10 mil pesos (poco más de 530 dólares) durante tres años en el nivel Candidato, nivel en el que se encontraba antes de ganar su plaza.

“Cada tres años debemos ser evaluados; si el investigador no alcanza estándares internacionales, pierde la distinción y, por tanto, ese ingreso pecuniario", abundó Beatriz Gutiérrez.

Plaza de Gutiérrez Müller en la BUAP genera criticas

Müller obtuvo su plaza cinco años después de trabajar en la BUAP.

Tras darse a conocer que Beatriz García Müller obtuvo la plaza en la BUAP y conocerse el sueldo que tendrá se generaron infinidad de críticas en redes sociales, principalmente quienes cuestionan si esto implica en que se le ampliaron horas de trabajo y cómo atenderlos si también labora en el gobierno federal.

Incluso hubo ciudadanos que solicitaron a través del Instituto Nacional de Transparencia que informaran cuánto gana la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy he remitido los datos solicitados a la misma (datos solicitados: http://bit.ly/CartaINAIBUAP). Lo he hecho no solo porque creo que la ley debe cumplirse sino por una convicción personal: la transparencia es pilar de una nación democrática.

“Y como yo laboro en una institución de educación superior que se mantiene con recursos públicos —federales y estatales—, no tengo ningún inconveniente en compartir su contenido”, respondió Gutiérrez Müller a la solicitud de información.

