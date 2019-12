¿Cuándo pagarán las becas de AMLO en diciembre?

A través de las redes sociales, Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) informó que el pago de diciembre no será depositado este viernes 13 de diciembre, sin embargo, se prevé que caiga el lunes, día hábil.

"Estimado aprendiz, lamentamos informarte que por un problema administrativo tu beca no podrá ser depositada el 13 de diciembre", así lo informó en su página de Facebook.

En respuesta de algunos comentarios que fueron colocados en la publicación, JCF le indicó a los becarios que por favor estén al pendiente de la plataforma por cualquier notificación o información adicional.

"Es importante mantener la paciencia, ya que el proceso de gestión de estas situaciones, requieren de un proceso minucioso de revisión, por lo que te solicitamos estar al pendiente de tu plataforma y medios de contacto".

Jóvenes Construyendo el Futuro no indica cuál es la razón por la que no se realizará el pago, aunque el 12 de diciembre fue Día del Empleado Bancario y los bancos no tuvieron operaciones.

Oficialmente se sabe que los pagos de las becas de JCF se realiza cada día 12, pero si esta fecha cae en fin de semana, el depósito de la beca se realiza al siguiente día hábil, es decir, el lunes, en esta ocasión, 16 de diciembre. Además, el primer depósito se puede retrasar algunas semanas.

Cabe mencionar que el programa otorga un apoyo económico mensual de 3 mil 600 pesos, el cual se paga hasta por 12 meses. Además, los becarios reciben capacitación laboral durante el periodo en el que se encuentra en el programa.

El registro en este programa se puede realizar a través de internet en jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx

