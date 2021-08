¿Cuáles fueron las propuestas de Ricardo Anaya Cortés?

Ricardo Anaya Cortés se ha convertido en una de las figuras políticas más influyentes y polémicas de los últimos años, esto después de que se lanzara como candidato a la presidencia de México en la última jornada electoral nacional, misma que AMLO ganó tras su tercer intento.

No es de extrañarse que el ex presidente del partido acción nacional (PAN) sea tan famoso, pues ha sido más reconocido por sus escándalos que por su trayectoria, pues no es un secreto que no simpatiza con AMLO, y desde su derrota ha emprendido una campaña en contra del actual presidente.

Ahora te hablaremos un poco más del peculiar ex candidato presidencial, para que sepas quién es Ricardo Anaya a través de sus propuestas presidenciales, sus escándalos y los datos más importante sobre su trayectoria política con la intención de gobernar el país.

Propuestas de Ricardo Anaya Cortés en elecciones 2018

Conoce las propuestas del ex candidato del PAN

A pesar de que formó parte de un partido de ultra derecha, muchos consideraron que Anaya tenía las mejores propuestas como candidato presidencial, abordando temas como la educación, la economía, el empleo y por supuesto la seguridad, mismas que ha destacado durante su balance del gobierno de AMLO por lo que ahora te las compartiremos.

Empleos

Créditos para quienes opten por enviar a sus hijos a escuelas particulares.

Crear la figura del “ombudsman educativo” para defender y garantizar el derecho a la educación.

Garantizar que hombres y mujeres tengan acceso por igual a la educación en todos sus niveles.

Salud

Constituir el “Fondo Único para la Salud”, integrando el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud.

Establecer un programa integral de consulta y hospitalización en domicilio.

Implementar el expediente clínico electrónico en todo el sector salud, mediante las tecnologías de la información y comunicación.

Economía

Igualdad salarial entre mujeres y hombres y sancionar el requisito de prueba de embarazo para el emplear a las mujeres.

Lograr que los sectores informales paguen impuestos.

Promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas e industrias, también conocidas como MiPyMES.

Seguridad

Contar con un mando mixto policial en el que se coordinen todos los cuerpos policiales.

Crear una nueva secretaria, organismo o entidad de seguridad ciudadana, separada de la Secretaría de Gobernación.

Fortalecer los ministerios públicos para la investigación y consignación de los delincuentes.

Corrupción

Prohibir el uso de dinero en efectivo para cualquier transacción gubernamental.

Instituir la “muerte civil” a servidores públicos y empresas que hayan sido condenadas por corrupción, es decir que no puedan desempeñar cargos públicos o ser contratados.

Eliminar el fuero constitucional para el presidente de la República y para todas y todos los servidores públicos del país.

Twitter de Ricardo Anaya

¿Sigues a Ricardo Anaya en Twiiter?

La cuenta oficial de Twitter de Ricardo Anaya es @RicardoAnayaC, y actualmente cuenta con cerca de 924,600 seguidores, con quienes comparte diariamente sus actividades políticas y sociales, donde normalmente las opiniones son divididas por quienes comparten su ideología y quienes son detractores.

Asimismo, Ricardo Anaya ha sido una fuerte influencia en redes sociales, pues también representa un gran porcentaje de los memes que se realizan en el país, ya sea por sus acciones o por su parecido con el famoso personaje animado Chicken Little, siendo este último por el que algunos lo conocen.

¿Anaya volverá a luchar por la presidencia en 2024?

Ricardo Anaya si volverá a competir en 2024

Te informamos en La Verdad Noticias que Ricardo Anaya ha expresado públicamente su intención de competir nuevamente por la presidencia de México en las próximas elecciones de 2024, por lo que desde hace meses ha intentado conseguir más atención al documentar su recorrido por mil municipios.

Por otro lado, Ricardo Anaya Cortés podría perder nuevamente la contienda, debido que tras su derrota, muchos datos se han revelado, mismos que no concuerdan con sus acciones y declaraciones durante su campaña por lo que muchos ya no tienen tanta confianza en él.

