¡Cuahtémoc Blanco se registra! Ahora es candidato al gobierno de Morelos

Hace unas cuantas horas, Cuauhtémoc Blanco se registró como candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social.

El ex jugador de fútbol, entregó al instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadanía su solicitud acompañado de militantes de los tres partidos, entre ellos, el coordinador de Morena en el centro del país, Rabindranath Salazar, Hugo Eric Flores, Dirigente nacional de Encuentro social, y Tania Valentina, del Partido del Trabajo.

El alcalde de Cuernavaca señaló que en abril presentará su renuncia para separarse de su cargo y dedicarse a su campaña. Asimismo, resaltó el apoyo de los morelenses.

En la cuenta Twitter @cuauhtemocb10, éste indicó que este domingo:

'Me registré como candidato a gobernador del estado de Morelos, agradezco a @Morelos_Morena @PesMorelosof y a @PTMorelos por confiar en este proyecto, la transformación de Morelos es posible. Caminando de la mano #JuntosHaremosHistoria'.

También aprovechó para agradecer:

'Gracias a todas las personas que creen en este proyecto y a @PesMorelosof, @Morelos_Morena y @PTMorelos. Un Morelos mejor es posible'.

Cabe señalar que este movimiento del ex futbolista tuvo reacciones en las redes sociales, por lo que sus seguidores no dudaron en dejarle mensajes algunos positivos y otros no tanto.

Entre ellos uno recuerda que 'Cuac' ya hizo historia cuando le propinó un golpe al periodista de ESPN, David Faitelson.

Tu ya hiciste historia al propinarle aquel monumental putazo a David Faitelson.

En cuanto a esto, fue un 8 de marzo de 2003 cuando América visitó al Veracruz y al finalizar el encuentro, el futbolista aprovechó un conato en las afueras de los vestidores para soltar un puñetazo, desde una ventana, a Faitelson.

El periodista no supo quién lo agredió en el momento, pero una cámara de TV Azteca logró captar el momento que hasta ahora no ha sido olvidado por los aficionados al futbol.

En el programa Toque de ESPN, el conductor de Futbol Picante rememoró el puñetazo y pidió a la gente que lo dejen en paz.

'Han creado una campaña, y vengo al programa a exhortarlos a que ya me dejen en paz, ya yo superé el tema del golpe como Cuauhtémoc Blanco', comentó.

Sin embargo, parece que aquel golpe será algo que cargará toda su vida, pues los usuarios de redes sociales no se cansan de recordárselo. Y es que cada que Faitelson escribe un comentario del tema que sea, de inmediato sus seguidores y quienes no lo siguen, le recuerdan lo sucedido con el ex futbolista del América.

'Hablo del América, responden con el golpe de Cuauhtémoc, hablo de Pumas y responden con el golpe de Cuauhtémoc, hablo de que el día está bonito, que ha salido el sol, y responden, el madrazo que te dio Cuauhtémoc', dijo el profesional.

En cuanto a la noticia de que el jugador se encuentra metido en la política, el comunicador mencionó:

'Yo no tengo pesadillas por aquel golpe en Veracruz, tengo pesadillas por la posibilidad de que Cuauhtémoc Blanco sea presidente de este país algún día, eso sí me da pesadillas', señaló el periodista.