Critican a Fernández Noroña por comprar en City Market; él los llama acomplejados

Critican a Fernandez Noroña por comprar en City Market; él los llama acomplejados

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, desató polémica una vez más al comprar en la tienda de productos gourmet City Market, pues fue interceptado por dos mujeres y al menos un hombre quienes lo cuestionaron respecto a que hacía en dicha tienda.

En el video que circula en redes sociales se ve a un grupo de personas cuestionando al legislador por asistir a la tienda, que según su página web, ofrece “selectos y exquisitos productos” que brindan “una experiencia gourmet”.

En la grabación se escucha a una mujer decir “¡a ver, fílmenos!”, a lo que el legislador respondió: “ahorita te voy a filmar”. “Nosotras también”, dijo otra, quien lo cuestionó: “¿Qué está haciendo en City Market’, díganos, platíquenos”.

Tras la ola de cuestionamientos Noroña respondió: “Y que tiene, que tiene?”, mientras otra mujer se acercó a defenderlo asegurando que él igual tiene derecho a comprar en aquel lugar. Mientras otra mujer indicó: “Todos tenemos derecho, yo no soy hipócrita como usted”.

Después de filmar el momento la mujer compartió el video en redes sociales, donde escribió: ¿No que de la 4T?, ¿no que todos nos debemos a la pobreza franciscana? […] y sí, no tendría nada de malo si todos los mexicanos tuviéramos los mismos derechos. Doble moral”.

El diputado compartió el video en su cuenta de twitter, asegurando que se trató de un “crimen de lesa humanidad”. Así mismo comentó en redes: “¡Mi pobreza franciscana! Yo nunca he dicho que viva en pobreza franciscana, no sean farsantes y ridículos. Aparte de acomplejados, creen que no tengo derecho a comprar en City Market. ¡Pobres de sus pequeños, lo que tienen que vivir! Abur”.

Así mismo en otra publicación Fernández Noroña indicó: “Ahora resulta que ya no puedo hacer las tareas propias de mi condición, ir por el mandado. Los clasistas y racistas piensan que no debo salir del mercado de Tepoztlán, que es espléndido por cierto. Pero ahí no venden el vino que se toma @Ascension528Hz”.

