Critica oposición al Presidente por promover su marcha

Critica oposición a AMLO por organizarse su propia marcha

Senadores y diputados reaccionaron ante el anuncio de una marcha encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el próximo domingo 27 de noviembre. Dijeron respetar la acción, porque está en su derecho, pero esperan que la movilización no sea de acarreados.

El coordinador de la bancada priista en el Senado de la República, Miguel Angel Osorio Chong, dijo respetar la decisión, pero pidió recordar que “ya son gobierno, tienen que asumirse como gobierno”.

“Hacer una marcha de Estado no se concibe en un país democrático, ellos ya son gobierno y tienen que verlo de esa manera. Hacer una medición de fuerza, tampoco va a ser algo positivo”, sentenció el senador.

En la Cámara de Diputados, dirigentes de las fracciones parlamentarias del PRI, MC, PRD Y PAN, recibieron con beneplácito el anunció de la marcha convocada por el presidente López Obrador y coincidieron en señalar que esperan que se vuelque de ciudadanos como la del pasado domingo y no por acarreados.

Al asegurar que el presidente está extraviado, perturbado y con falta de congruencia en sus actos, el diputado Jorge Álvarez Máynez, señaló que el anuncio para la marcha del Ejecutivo Federal es solo un acto visceral.

“Es totalmente una reacción visceral. Es la primera vez que se le marca, por parte de la sociedad, la agenda al presidente. Va a ser interesante ver quién marcha porque el presidente se la ha pasado señalando a personajes que a él se le hacen impresentables que marcharon el pasado domingo”.

“No sé quién vaya a marchar con Morena, si Manuel Espino, o Sanjuana, o Bartlett” pero Morena es el partido más caro del mundo, pues ha recibido 16 mil mdp en siete años, dijo.

Con el dinero de Morena alcanzaba para 4 mil años de tratamientos para niñas y niños con cáncer, por ejemplo, señaló.

El coordinador de la bancada priista Rubén Moreira hizo un llamado a respetar la marcha anunciad por el presidente; dijo que todos tenemos derecho a manifestarnos en este país por lo que queramos, siempre y cuando se haga de forma ordenada y pacífica, como el domingo y que no afectemos los intereses particulares, personales, de propiedad del resto de la sociedad.

“Si pasado mañana o después se anuncia otra marcha por otro tipo de cosas, pues yo la veo bien que se haga, no tiene problema, y confío que este país observe las posturas y también genere convicción sobre las razones de los votos de unos y de otros”, dijo.

El coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro dijo que sin duda el llamado del presidente a esta nueva marcha es una reacción, “visceral no sé, pero si es una reacción a la marcha convocada y atendida por los ciudadanos. Me parece que su reacción es producto de “quién pensó que el pueblo le aclamaba y no es así. Pero ojalá que en esta marcha la gente se vuelque espontáneamente y que no veamos acarreados”.

Por su parte el coordinador de la bancada panista, Jorge Romero dijo México no necesita estar dividido, lo ideal que estar integrados y no ver quién está en una marcha o en otra. “México somos todos, no solo uno u otros”.

Mantiene grupo anti-AMLO marcha para el 27 de noviembre

Gilberto Lozano, fundador de Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA), informó que mantienen su convocatoria para realizar su marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo 27, a pesar de la movilización convocada por el Presidente.

Esta organización pide la renuncia de el Presidente y desde octubre promueve su

movilización.

