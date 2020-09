Critica Carlos Loret de Mola chamarra de 45 mil pesos de Jaime Bonilla

El periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer a través de sus redes sociales verificadas que una de las chamarras del gobernador de Baja California, el morenista Jaime Bonilla, tiene un valor de 45,000 pesos.

De acuerdo con el presentador de televisión y radio, se trata de una chamarra marca Brunello y mencionó que “no tendría nada de malo si el presidente no estigmatizara”.

Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado a los funcionarios que viven en la opulencia y les gusta andar paseándose en el lujo. Y de hecho hoy en su rueda de prensa mañanera, el mandatario dijo que ya no hay una partida presupuestal para ropa para él ni su familia, como en los gobiernos anteriores y dio a conocer que sus trajes los confecciona un sastre de Ecapetec, Estado de México.

Jaime Bonilla responde por su chamarra cara

Al cuestionarlo al respecto, el gobernador Jaime Bonilla dijo que la chamarra es un regalo de su hija, y dijo que le dio mucho gusto que la pusieran y “no pueden decir que se me ve mal”.

“Espero que mi hija, que es quien me la regaló, haya pagado 997 dólares, no se la hayan bailado con 1995 dólares. No hay Buen fin o Viernes negro, pero está muy bonita”, aseveró el mandatario que fue electo por dos años y pretendió quedarse por 5, pero por un resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) su mandato será de dos años y en 2021 habrá elecciones para elegir de nueva cuenta a un gobernador.

De la serie #NosotrosLosRicosUstedesLosPobres llega el gobernador de Morena en Baja California, Jaime Bonilla, con su chamarrita Brunello que le salió en 45,000 pesos si no la compró el oferta (esto no tendría nada de malo si el presidente AMLO no estigmatizara) pic.twitter.com/Af86bAAbTD — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) September 28, 2020

Te puede interesar:Trajes de AMLO son hechos por un SASTRE de Ecatepec y las redes lo felicitan

“Yo nunca veo el precio de la etiqueta, cuando me regalan algo. Dadas, hasta las puñaladas, siempre y cuando no sean muy profundas”, bromeó Jaime Bonilla al hacerse público que la chamarra que portaba ayer en su aparición a través de redes sociales es de la marca Brunello Cucinelli, con precio original, sin descuento, de 1,995 dólares que seguramente se compró en San Diego, California donde es muy asidua la familia.