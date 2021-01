Cristóbal Arias busca armar un bloque con PT y PVEM sin Morena en Michoacán

Luego de que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunciara al edil de Morelia, Raúl Morón Orozco, como candidato a la gubernatura de Michoacán, el senador Cristóbal Arias, quien lideraba las encuestas de casi todos los medios que publicaron, anunció que se ha reunido con diversos líderes de otros partidos, como ya lo anunció La Verdad Noticias.

"Con mucho gusto me reuní con el próximo gobernador de Michoacán, Cristóbal Arias, gracias por la invitación a tu casa", escribió Gerardo Islas, presidente nacional del partido Fuerza por México, en su cuenta de Twitter.

El senador de Morena más tarde se fotografió con Jesús Hernández Peña, dirigente estatal del PRI, con la misma intención.

Estos movimientos tuvieron lugar luego de que el morenista Mario Delgado anunciara que el alcalde Raúl Morón será el candidato de la 4T en Michoacán, y no Arias Solís, como se especuló durante los últimos meses.

Una nota editorial del portal La Política Online, que dirige el periodista Ignacio Fidanza, publica que la nueva jugada del senador sería armar un frente electoral que apadrine su candidatura a la gubernatura.

Cristobal Arias será candidato sin Morena

Todo comenzaría con el los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), que darían forma a la coalición que oficialmente no podría integrarse, pues reuniría no sólo al partido de Pedro Haces, también agruparía a Redes Sociales Progresistas de Elba Esther Gordillo, los cuales por ley no puede suscribir alianzas electorales ante el INE.

Desde luego, dice el medio dirigido por Fidanza, el programa de un armado de este tipo correría paralelo a Morena, y no sería anti-4T. Es decir, respaldará al gobierno del presidente López Obrador y plantearía un cambio en el estado, liderado por el oposicionista Silvano Aureoles, gobernador ha sido muy vocal como integrante de la Alianza Federalista.

Cristóbal Arias insiste en que la postulación de Morón Orozco no es sino la cuota de poder en Michoacán de Leonel Godoy y los Cárdenas, por la cercanía que el futuro candidato tiene con Lázaro Cárdenas Batel, exgobernador y jefe de Asesores del presidente López Obrador.

Cuenta para ello con el respaldo de las encuestas, que no dan una oportunidad ni al PRD de Silvano, ni al PAN de Marko Cortés, mucho menos al PRI de Alejandro Moreno Cárdenas, revela La Política Online.

