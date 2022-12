Crimen organizado reactiva apoyo a gente, porque se está avanzando mucho: AMLO

Luego de que se hiciera viral un video donde se observa presuntamente a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) obsequiar juguetes a niños en Guadalajara, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a no dejarse manipular.

No se dejen usar, no protejan a estas bandas, no se dejen”, destacó.

En Palacio Nacional, indicó que la estrategia del Gobierno Federal está funcionando, por lo que grupos criminales utilizan este tipo de estrategias con la finalidad de que buscar apoyo de parte de la población e impedir la instalación de fuerzas federales de seguridad, como la Guardia Nacional (GN).

Sin embargo, López Obrador aseguró que en su gobierno ha ido desapareciendo esta práctica pues la gente sabe que es ilegal.

“Todo esto ha ido desapareciendo porque la gente sabe que eso ilegal y que no se debe de dar protección a la delincuencia, porque es un mecanismo para poner por delante a la gente cuando hay una acción de la Guardia Nacional o de cualquier otra corporación. Últimamente están queriendo algunos grupos reactivar este mecanismo de apoyar a la gente. Si se decomisa cocaína, sale una comunidad y protege a los traficantes, incluso busca retener a elementos del Ejército, de la Guardia, para que no se lleve a cabo la acción, que no se confisque la cocaína.”

Señaló que no solo en Jalisco se está buscando que no lleguen elementos de la GN, ya que esta misma situación se ha dado también en entidades como Coahuila y Michoacán, pues quieren utilizar a la gente como escudo.

“Aprovecho para decirlo, para que la gente no se deje manipular, eso no es bueno, aunque les den despensas, eso no es de buena fe, eso es para utilizar de escudo al pueblo, manipular al pueblo, y eso no se debe de permitir”.

