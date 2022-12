Corrupción debe ser erradicada del Poder Judicial: Pérez Dayan | www.cuartoscuro.com

El clima de inseguridad, los niveles de corrupción, la excesiva burocracia en las instituciones, la demora en la justicia y, en otros casos, la ausencia de ella, que ha generado en la ciudadanía una falta de confianza en las instituciones, y el Poder Judicial de la Federación no ha sido la excepción.

Así lo reconoció el ministro Alberto Pérez Dayan en el proyecto que presentó como aspirante a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“La situación planteada, aunada a una desmesurada campaña de desprestigio constante hacia el Poder Judicial de la Federación y los miembros que lo integramos, así como los propios errores de algunos de ellos, nos ha llevado a que nuestra credibilidad institucional se haya visto mermada considerablemente”, alertó.

Pérez Dayan, desde el 3 de diciembre de 2012 es integrante del máximo tribunal del país y hoy, en su proyecto de trabajo expuso la necesidad de que todos los miembros del pleno participen en la conducción del Poder Judicial.

“Es de reconocerse que, pese a las exigencias, filtros y evaluaciones, la carrera judicial no ha permanecido impoluta en todos los casos y no ha estado exenta de actos de corrupción realizados por algunos de tales miembros; sin embargo, lo cierto es que no debemos perder de vista que

esos actos han sido la excepción y no la regla.

“Vivimos en un país en que el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional una calificación de 31 puntos; México sigue siendo el país peor evaluado de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE” señaló en el documentó.

Te puede interesar: Poder Judicial debe funcionar con precisión cronométrica: Gutiérrez Ortíz Mena

Candidato a la presidencia del PJF

Cero tolerancia, en puerta

Por lo anterior, detalló en su exposición, plantea aplicar la política de cero tolerancia a cualquier hecho de corrupción, haciendo de ella una más eficiente y eficaz, e implementarla al resolver hechos que impliquen discriminación, hostigamiento, acoso sexual y discriminación, “ya que no es posible tolerar situaciones de tal índole en la institución jurisdiccional protectora de los derechos humanos”.

Alberto Pérez Dayán muestra en su historial profesional que ha seguido cada uno de los peldaños que integran la escalera jurisdiccional federal en el país: juez de Distrito y magistrado de Tribunal Colegido de Circuito.

Al conocer la estructura y composición del máximo tribunal del país, aseguró que se debe recobrar la confianza de la ciudadanía transparentando el gasto público, “ya que la credibilidad se recupera con acciones y no con discursos, lo cual será fundamental para fortalecer al Poder Judicial de la Federación y contribuirá a la consolidación de la independencia y autonomía judicial”.

Será el próximo 2 de enero cuando se realice la sesión para elegir al sucesor de Arturo Zaldívar, actual presidente de la Suprema Corte y el CFJ.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.