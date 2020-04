Coparmex dice que siempre no, Javier Lozano no es ningún vocero especial

El presidente de la Confederación Patronal de la República (Coparmex), Gustavo de Hoyos, anunció en su cuenta personal de Twitter que Javier Lozano se había incorporado en la confederación como el nuevo vocero especial, pero tan solo pasaron unas horas cuando fue aclarado que esto no es así.

La Coparmex aclaró que el ex titular de la Secretaría de Trabajo, Javier Lozano, no es ningún vocero especial de la confederación, como había informado el presidente Gustavo de Hoyos, de hecho se emitió un comunicado para aclarar lo que había ocurrido.

Las decisiones del @GobiernoMX están comprometiendo la vigencia de las instituciones democráticas y republicanas. El debate es fundamental para evitar retrocesos. Agradezco a @JLozanoA se integre a ese reto como Vocero Especial de @Coparmex para la defensa del Estado de Derecho. pic.twitter.com/FIKvh5KJDR — Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) April 28, 2020

Coparmex aclara situación de Javier Lozano

El Lic. Javier Lozano Alarcón es un profesionista destacado en el ámbito jurídico, que al igual que miles de socios, aportará sus conocimientos en conferencias, seminarios y foros, en el ámbito de pluralidad, apertura y tolerancia propias de la membresía Coparmex.

Con esta aclaración la Coparmex dejó claro que Javier Lozano Alarcón no sólo no será un vocero especial, sino que no será vocero más bien dará conferencias, foros y seminarios como lo hace cualquier otro miembro de la confederación.

Aclaración a la opinión pública con respecto a la incorporación de @JLozanoA como asesor técnico en @Coparmex https://t.co/U7PMS06Lrd pic.twitter.com/gYYuFRKA1j — Coparmex Nacional (@Coparmex) April 29, 2020

Y es que la Coparmex dejó claro que sí existen voceros extras pero estos son los presidentes de centros empresariales, delegacionales y representaciones y no políticos.

Te puede interesar: Noroña desbloquea de Twitter a Javier Lozano por sus cumpleaños y "alborota" las redes

En el comunicado emitido por la Coparmex el día lunes, alrededor de las 22:30 horas, dijo que los socios por medio de un servicio voluntario “apoyan las tareas en áreas de gran especialidad técnica como la fiscal, energética, laboral, ambiental, Estado de Derecho y otras”.

Javier Lozano resultó no ser el vocero especial de Coparmex.

Ahora bien, de acuerdo con Gustavo de Hoyos, Javier Lozano es un especialista en la defensa del Estado de Derecho, por lo que se entiende que podrá aportar sus conocimientos en esta materia, puesto que la Coparmex aclaró que el ex panista es un igual a los miles de socios que integran la confederación.