Coordinador de diputados de Morena vota por Texcoco

Mario Delgado, coordinador de la fracción mayoritaria, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), acudió a emitir su voto en la consulta ciudadana sobre el Nuevo Aeropuerto y voto por Texcoco.

Justificó el ejercicio, al señalar que es urgente, pues el próximo 1 de diciembre, el Presidente electo prevé tomar una decisión al respecto.



Reiteró que en lo personal, considera que el proyecto viables es Texcoco pero sujeto a una revisión total, para reducir su costo, evitar corrupción y garantizar que no generará más daño ambiental y económico.



“Texcoco tendría que, en caso de que ganara, tendría que tener muchas modificaciones desde el proyecto, hacer lo más barato, más económico, tendrías que revisar todos los contratos para que no haya corrupción”, refrendó.



Rechazó que en la consulta se está haciendo mal uso de los datos personales, y subrayó que los voluntarios encargados de aplicar el ejercicio, una vez que no se solicitan datos personales que pudiera resultar vulnerables.



Reconoció que el carácter vinculante de la consulta dependerá de una decisión política del Presidente electo.