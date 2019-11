ConsultaTren Maya en Q. Roo, Yucatán, Tabasco, Campeche y Chiapas

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre la consulta ciudadana que se realizará sobre el Tren Maya en el sureste del país. "La consulta que vamos a llevar a cabo para tener el sentir de los habitantes por donde va a pasar el Tren Maya”, destacó.

Es una consulta que se va a llevar a cabo a los ciudadanos y de manera especial en comunidades indígenas de toda la región, incluye Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo", recalcó en conferencia matutina.

Aseguró que las obras se harán con recursos propios, pues reveló que se tenía contemplado un crédito, pero que finalmente se descartó.

"Originalmente habíamos pensado en que se iba a autorizar un mecanismo de financiamiento que iba a significar un crédito, ahora se decidió que será con recursos propios, no va a ser deuda", detalló.

Proceso formal

El director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, informó que el proceso de la consulta inicia hoy de manera formal, luego de reuniones en la zona con universidades, académicos, comunidades, entre otros.

La subsecretaria de Desarrollo Democrático Participación Social y Asuntos Religiosos de la Segob, Diana Álvarez Maury, destacó que la consulta será el 15 de diciembre y las casillas funcionarán de 8:00 a 18:00 horas.

Además, indicó que los módulos se van a instalar en los municipios directamente involucrados en el trazo de las vías del Tren Maya.

El titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino, reveló que el documento se tradujo al maya para que "se tenga una participación plena de las comunidades y también de la ciudadanía".

Primero se licitarán vías, dice AMLO López Obrador aseveró que si se aprueba la construcción del Tren Maya, lo primero que se realizará será licitar las vías. "La vía férrea que tiene desde luego que modernizarse, aun cuando se va por la vía del antiguo tren del sureste, y luego compar los trenes, todo el equipo; ya tenemos un plan y el proyecto, se está haciendo la ingeniería básica", puntualizó.

Destacó que si la gente dice que no a las obras del tren, entonces no se iniciará con la construcción. "Si la gente dice no, ahí quedó, hasta ahí quedamos, el pueblo manda", reiteró.

Puntualizó que el Tren Maya tendrá tres modalidades: turismo, pues es un "tren rápido que se para en pocas ocasiones; pasajeros, "un tren de pasajeros normal de menor velocidad", y carga. Jiménez Pons destacó que se cuenta con acompañamiento de instituciones internacionales como UNESCO, ONU Hábitat y UNOPS "que garantizan el tratamiento sea con las mejores prácticas" (Ariel Velázquez).