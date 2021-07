Consulta popular: Estos son los delitos por los que AMLO acusa a Ernesto Zedillo.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha formulado varias acusaciones en contra del expresidente priista Ernesto Zedillo, quien gobernó el país del 1 de diciembre de 1994 al 30 de noviembre del 2000.

A pesar de que el mismo López Obrador ha reiterado en que no votará y en que se debe mirar hacia el futuro y no al pasado, promovió una consulta popular para que la población de México opine si se debe juzgar o no a los expresidentes del “periodo neoliberal”, como suele llamarlo.

Por su parte, Ricardo Monreal Ávila, líder de Morena en el Senado, consideró que difícilmente la consulta popular para enjuiciar expresidentes, alcanzará la participación del 40% del padrón electoral; es decir, 37.5 millones de personas, que se requiere para que el ejercicio adquiera un carácter vinculante.

¿Qué ha dicho AMLO contra Ernesto Zedillo?

Estos son los delitos por los que AMLO acusa a Ernesto Zedillo.

El 15 de septiembre de 2020, AMLO leyó en la conferencia matutina el escrito que entregaría posteriormente al Senado de la República para solicitar la consulta popular sobre el enjuiciamiento a los expresidentes de México. Sobre Ernesto Zedilllo, el documento apuntó:

“Quinto. El presidente Ernesto Zedillo continuó las políticas privatizadoras de su antecesor y las llevo hasta sus últimas consecuencias: privatizó bienes nacionales como los ferrocarriles, pero además adjudicó al conjunto de los mexicanos deudas privadas por un monto de 552 mil millones de pesos en el marco del llamado rescate bancario de 1998.

A la fecha, aunque el país ha pagado a los bancos 700 mil millones de pesos por bonos del Fobaproa, esa deuda pública asciende a cerca de dos billones y no terminará de saldarse sino hasta el año 2070”.

Ernesto Zedillo y el Fobaproa

AMLO ha contado que durante el gobierno de Zedillo hubo una crisis económica y financiera, por lo que se buscó rescatar a las grandes empresas y a los bancos. Esto se hizo a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), el cual fue un fondo de contingencia creado en 1990 que estaba diseñado para ser un seguro para depósitos bancarios de personas ahorradoras.

Tras la llegada de Zedillo al poder en diciembre de 1994 sucedió una crisis económica conocida como “el error de diciembre” o el “efecto tequila”. Entonces el Gobierno intentó devolver la solvencia a los bancos para proteger al ahorro de sus clientes, luego de que múltiples instituciones se declararan en quiebra.

El Fobaproa absorbió la cartera vencida y juntó deudas por hasta 552 mil 300 millones de pesos, según con Buisness Insider. Y para el año de 1999 se convirtió a deuda pública, por lo que la ciudadanía sigue pagando.

¿Cuándo se realizará la consulta popular de AMLO?

La Verdad Noticias informa que, la consulta popular será organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y se realizará el próximo domingo 1 de agosto. La pregunta que aparecerá en la papeleta será la siguiente:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

