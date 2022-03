Construcción del nuevo Museo de Momias de Guanajuato inicia en mayo: alcalde

El recurso para el nuevo Museo de las Momias en Guanajuato Capital ya está en las arcas municipales, por lo que su construcción arrancará a más tardar en el mes de mayo, así lo declaró el alcalde Alejandro Navarro Saldaña.

A través del Ayuntamiento se informó que el este nuevo museo se construirá en la ex Estación del Ferrocarril y contará con la construcción de un “mega centro comercial” que tiene un costo aproximado de 107 millones 889 mil pesos.

Navarro Saldaña logró después de año y medio el permiso para que la administración estatal adquiera una deuda de 69 millones 993 mil pesos, a pagarse a 10 años.

“Ya firmamos hace 15 días el tema de la Deuda Pública, no se ha gastado ni un solo peso hasta que no esté adjudicado a la obra. A mí me urge, porque el acero está subiendo muchísimo de precio al igual que el vidrio, y en ese sentido gran parte del nuevo museo es vidrio, acero y cemento; estamos esperando que más tardar los primeros días de mayo podamos empezar a construir”, dijo.

¿De donde salió el dinero para la construcción del Museo de las Momias de Guanajuato?

Por el monto de la obra va a ser una licitación pública nacional donde podrán participar constructoras de todo el país.

Fue BBVA quien ofreció la tasa de interés más baja para la contratación de 69.9 millones de pesos de deuda pública, que se sumarán a 50 millones pertenecientes a recursos propios del municipio para echar a andar el proyecto. Aún debe adjudicarse la obra a la empresa constructora que la llevará a cabo.

”El dinero ya está en la cuenta, está ya firmado, solo falta que empecemos a construir, es por el bien de Guanajuato", aseveró.

Por el monto de la obra va a ser una licitación pública nacional donde podrán participar constructoras de todo el país, "hay muy buenas en el estado, ojalá y alguna lo gane, pero así es el tema”, agregó el presidente municipal.

Asimismo, aseguró que todos aquellos pequeños comerciantes que ya tenían un lugar en el antiguo museo de Santa Paula, derivado de un acuerdo del Ayuntamiento, también tendrán asegurado un lugar para poder seguir vendiendo cuando concluya la construcción del nuevo museo de las momias.

¿Cuánto cuesta la entrada al museo de las Momias de Guanajuato?

Costos de Admisión: entrada general $57. Estudiantes y maestros con credencial vigente, y niños de hasta 12 años con estatura mayor a 1.2 m. $38. Niños con estatura menor a 1.2 m., entrada libre.

