Consejeros del INE ganarán más que AMLO

Consejeros del INE han validado un ajuste para el próximo año para que exista un aumento en las remuneraciones, por lo que estarían percibiendo incluso 60% más que el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Pese al rechazo del Órgano Interno de Control (OIC), los consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), formalizaron un ajuste para que puedan percibir remuneraciones 60% arriba de las que percibe el presidente AMLO.

Consejeros del INE percibirán un 60% más que AMLO

De esta manera, los consejeros del INE percibirán 262 mil 634 pesos brutos mensualmente, lo que sería más de 178 mil pesos mensuales después de la deducción de impuestos; con esta cifra estarían percibiendo 59.4% más que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

Como se recordará el Presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá una percepción mensual neta de 111 mil 990 pesos, lo que significa que los Consejeros y el personal de mando del Instituto Nacional Electoral (INE) no se someterán el próximo año 2020 al tope del salario del ejecutivo.

CONSIDERAN QUE SUS FUNCIONES SON DE ESPECIALIZACIÓN

Los Consejeros avalaron que realizan un trabajo técnico calificado o por especialización, que se encuentra previsto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 127. Por su parte, Jesús George, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE consideró que sus funciones no son de especialización por lo que, para no incurrir en una violación a la Carta Magna, pidió que su sueldo no sea superior al del presidente AMLO.

Ayer fue aprobado el Manual de Remuneraciones para los Servidores Públicos de Mando por la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) y también se avaló la publicación de la Estructura Ocupacional y la actualización de los tabuladores en el DOF (Diario Oficial de la Federación).

“Acorde al grado de especialidad, (los servidores del INE podrán) sumarse hasta 50% de la remuneración total anual fijada para el Presidente”.

