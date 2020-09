Consejero del INE apoya al partido de Felipe Calderón

Tras la negativa del Instituto Nacional Electoral (INE) de otorgarle el registro a México Libre, el partido del expresidente Felipe Calderón y Margarita Zavala, uno de los consejeros del organismo dijo que sí debió dársele el registro como tal sin necesidad que impugnaran ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Se trata de Uuckib Espagas, quien en entrevista con Hernán Gómez en el canal de televisión La Octava con sede en Ciudad de México, dijo que se sostiene en su voto, y que sí se le debió dar el registro al partido del expresidente panista, sin embargo se negó a pronosticar si el TEPJF le dará el registro a México Libre.

Uuckib Espadas Ancona, a favor de México Libre

La negación del INE se debió a que más del 5 por ciento de las aportaciones provenían de personas no identificadas, lo cual equivale a más de un millón de pesos, pero el consejero Espadas dice que el cinco por ciento en elecciones es una condición no suficiente para que un candidato pueda perder la candidatura no para que un partido pierda el registro.

Consejero del INE, a favor de Felipe Calderón

La otra parte es que este criterio del uno por ciento, se votó en un caso anterior y no prevaleció sino que prevaleció el criterio del 20 por ciento. El criterio del cinco por ciento fue expresamente la motivación del voto en contra de varios consejeros, pero el criterio formal no fue ese, expuso Espadas a Hernán Gómez en referencia al partido de Margarita Zavala.

“El criterio formal es que había un procedimiento sancionador que todavía no estaba concluido en la comisión, con lo que no estuve de acuerdo”, dijo el funcionario electoral.

Cabe recordar que el viernes pasado, por 7 votos en contra y 4 a favor, el Instituto Nacional Electoral determinó no dar el registro a México Libre por usar una aplicación de cobro, con lo que no se podría identificar quiénes fueron los donantes de dinero para la formación de la asociación civil en partido político al que le darían recursos públicos.