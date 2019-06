Conmemoró AMLO Día de la Libertad de Prensa.

El primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, conmemoró el Día de la Libertad de Prensa, con la develación de la placa, en honor al periodista revolucionario Paulino Martínez, en el Centro Cultural del México Contemporáneo, ubicado junto a la plaza de Santo Domingo en la CDMX. Estuvo acompañado por su esposa la historiadora Beatriz Gutiérrez Mueller.

Al evento acudieron también la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como los secretarios de Gobernación y Educación Pública, Olga Sánchez Cordero y Esteban Moctezuma, respectivamente entre otros invitados.

El presidente dijo que fue un evento por la reivindicación al periodista Paulino Martínez, pero también a su familia y, sobre todo, a la libertad de expresión.

Minutos antes en su conferencia matutina, el presidente reiteró su respeto a los periodistas y precisó que siempre buscará la libertad de prensa, “que siempre puedan trabajar y llevar a cabo su profesión, su oficio con libertad, con dignidad, ese es un propósito”.

Es necesario garantizar que no haya persecución por el ejercicio de su profesión, “mínimo que no haya persecución, que puedan vivir libres de miedos y temores, que no se les agreda, todo ese es el compromiso”.