Congreso de Puebla no tiene candidatos para sustituir a Miguel Barbosa

Tras la muerte de Miguel Barbosa, el Congreso de Puebla aún no tiene candidatos para ocupar el cargo de gobernador del Estado, según reveló la diputada del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia. Cabe señalar que de momento, la secretaria de Gobernación Ana Hill Mayoral, quedó como encargada.

En ese sentido, la legisladora panista indicó que no se han propuesto nombres de posibles aspirantes a la gubernatura del Estado al interior del Congreso. De acuerdo con la Constitución de Puebla, el poder legislativo deberá nombrar al sustituto de Miguel Barbosa, tras su fallecimiento.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, Miguel Barbosa falleció el martes pasado por razones que aún no han sido reveladas. Esto fue confirmado por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien expresó sus condolencias en sus redes sociales.

Buscan a sustituto de Miguel Barbosa

Junto al Presidente @lopezobrador_, despedimos a nuestro compañero del movimiento, el Gobernador Miguel Barbosa, con el que enfrentamos obstáculos y libramos batallas durante muchos años.



Por la memoria de quienes marcharon, construiremos un mejor México para los que vendrán. pic.twitter.com/0Y0iR60qZn — Adán Augusto López H (@adan_augusto) December 14, 2022

Además, las autoridades explicaron que las personas que sean propuestas para ocupar la gubernatura de Puebla tras la muerte de Miguel Barbosa no deben ocupar cargos públicos actualmente, es decir, no pueden ser funcionarios ni legisladores que estén en funciones. Aunque esto no ha demorado dicha decisión.

La diputada del PAN destacó que tampoco se deben tomar en cuenta a los perfiles que tengan un puesto en alguna de las instituciones de las fuerzas armadas. De la misma forma, Mónica Rodríguez Della Vecchia expuso que el gobernador sustituto de Puebla que tomará el puesto por la muerte de Miguel Barbosa, tampoco debe pertenecer a ningún culto.

Como se sabe, se han llevado a cabo homenajes para Miguel Barbosa, tras darse a conocer su fallecimiento. El gobernador estuvo involucrado en polémicas debido a declaraciones controversiales, como la ocasión en la que declaró que “Dios castigó” a Martha Alonso y Rafael Moreno Valle, quienes murieron en un accidente aéreo.

¿Cuántos años tiene el gobernador Barbosa?

México pierde a uno de los grandes impulsores de la Transformación de nuestra vida pública.



Descanse en paz don Miguel Barbosa, un caballero de la política. pic.twitter.com/AY6iK7Fuhp — Geraldine Ponce (@GeraldinePonceM) December 14, 2022

Miguel Barbosa falleció el pasado martes a la edad de 63 años. Se sospecha que perdió la vida a causa de un infarto.

