Congreso de Jalisco subasta lote de autos inservibles

El Congreso de Jalisco subastó un lote de cuatro vehículos Platina descompuestos por tan solo 26 mil 500 pesos a fin de que la gente lo pueda adquirir, ya que para el Estado genera un gasto de más de 30 mil pesos anuales sólo en pensión de estacionamiento, detalló el Comité de Adquisiciones de la Asamblea.

El Comité de Adquisiciones de la Asamblea, encabezada por el diputado del Partido del Trabajo (PT), Óscar Arturo Herrera informó que este martes recibió ocho propuestas de compra de la subasta anunciada por el Estado.

De los cuales, solo uno cumplió con los requisitos, siendo el ciudadano Daniel Minjares Lozano, quien adquirió los vehículos por 26 mil 500 pesos.

Los autos pertenecientes al Congreso de Jalisco que se vendieron, fueron ofertados entre 4 mil 800 pesos y 7 mil 700 pesos el más caro.

El diputado detalló que la venta de los cuatro vehículo se llevó a cabo con el ciudadano Minjares Lozano, ya que fue el comprador más conveniente para el Legislativo.

Asimismo, el diputado resaltó que los vehículos solo estaban generando un gasto para el Estado, motivo por el cual se tomó la decisión de vender.

“Nomás estaba generando un gasto en pensión. Es un derroche por la razón de que no salían, no porque no queríamos venderlos; en ese sentido, me da gusto que se haya hecho de forma transparente y que ya no tengamos que pagar más estacionamiento”, sostuvo el diputado de Guadalajara.

El Comité de Adquisiciones de la Asamblea detalló que se están realizando modificaciones a los reglamentos a fin de simplificar algunas cuestiones o gastos que están de más para el Legislativo.

“Ahorita vamos a simplificar, y nos a mucho gusto que hayamos logrado por fin la consolidación de la venta”, resaltó el diputado del PT.

