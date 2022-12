Conflicto de Samuel García contra PRI y PAN afecta a casinos de Nuevo León

Los problemas entre el gobernador del estado, Samuel García, con diputados y alcaldes del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), están afectando a los casinos de la Zona Metropolitana de Nuevo León.

Según el portal Reporte Índigo, algunos de los casinos que han sido clausurados pertenecen a dos propietarios que tendrían nexos familiares o de amistad con militantes de estos partidos políticos.

Desde el pasado fin de semana, las autoridades estatales llevaron a cabo diversos operativos en los casinos, en los que participaron la Secretaría de Salud, Protección Civil, Secretaría del Trabajo y hasta la Secretaría del Medio Ambiente.

Muchos de estos operativos fueron realizados sin justificación legal, con la intención de clausurar o suspender actividades en estos negocios, por la presunta cercanía que tienen algunos con políticos del PAN o del PRI.

El vocero en Nuevo León del Sindicato Nacional de Trabajadores Operadores de Libros y Establecimientos de Diversión, Hoteles, Restaurantes y Comunicaciones (Sintoled), Cecilio Torres Salas, pidió que el Gobierno y los partidos lleguen a un acuerdo para no afectar a este sector.

“Yo pienso que eso no debería de ser, deberían de arreglar sus problemas si ellos traen algunas diferencias y no arrastrarnos a nosotros en esas situaciones, ya que como anteriormente habíamos manifestado, el más dañado es el trabajador.

“Que no nos involucren en temas que no nos conciernen, pero que sí nos están afectando. Lo que están haciendo es ver que hay un tema dirigido para afectar a un partido político y no queremos ser parte de un castigo, ni nada por el estilo”, dijo.

“Lo que nosotros estamos pidiendo y sugiriendo es que hagan mesas de diálogo entre gobierno y partidos políticos, pero que nos hagan a un lado en esas rencillas que puedan surgir de esas situaciones”.

