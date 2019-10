¡Confirmado! Romero Deschamps, exlíder sindical de Pemex, se dio a la fuga

Carlos Romero Deschamps dejó el país a los cinco días posteriores que presentó su renuncia como secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), el pasado 16 de octubre, confirmaron autoridades del Gobierno Federal.

Ante ello, se ha solicitado a la Interpol una Ficha Azul para localizar al exdirigente del gremio petrolero, del cual estuvo a cargo aproximadamente 26 años.

El pasado lunes, 21 de octubre, la agencia, en acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, envió a las procuradurías y fiscalías estatales un oficio con carácter "reservado y urgente" para que envíen los archivos y bases de datos de “registros, certificados, concesiones o permisos” para Romero Deschamps, sus parientes y cuatro empresas.

Igual se le solicitó a la Agencia Federal de Aviación Civil informes sobre sus movimientos y de sus 11 familiares, entre ellos, su esposa Blanca Rosa Durán Limas; sus hijos, Paulina, Alejandro y José Carlos Romero Durán; su nuera, María Fernanda Ocejo Garrido; su yerno, Juan Carlos Rentería Covarrubias y sus sobrinos Ana Luisa Aguinaco Romero y Víctor Deschamps Durán.

Impugnan suspensión definitiva

Un juez federal negó la suspensión definitiva a Romero Deschamps contra el bloqueo en sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

Francisco Gorka Migoni, titular del juzgado décimo de distrito en materia administrativa, fue quien determinó no concederle la protección de la justicia federal con base en el juicio de amparo radicado en el expediente 1452/2019.

El 15 de octubre la defensa del ex senador presentó el recurso con el argumento de que sus cuentas y las de sus familiares fueron bloqueadas un día antes por autoridades hacendarias, lo que fue desmentido por éstas. A pesar de ello, existen carpetas de investigación contra el ex líder sindical de la FGR.

Respecto a los amparos que promovieron Paulina y Alejandro Romero Durán, hijos del ex legislador, jueces todavía no resuelven si los admiten a trámite, ya que no precisaron los actos reclamados.

