Confirma WSJ lo que publicó LaVerdadNoticias sobre pesquisas Peña Nieto

Una semana antes que nadie La VerdadNoticias adelantó las pesquisas contra el ex presidente Peña.

Antes que nadie LaVerdadNoticias adelantó que la Fiscalía General de la República (FGR), investiga al ex presidente Enrique Peña Nieto en relación a los casos de corrupción en PEMEX durante su mandato y en donde el extraditable Emilio Lozoya tiene mucho que revelar.

Aunque el Primer Mandatario de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, no quiso confirmar la noticia, ya que dicha Fiscalía es autónoma, además de que por “el debido proceso”, no puede indiciar a nadie puntualizó que no habrá impunidad ni protección para nadie y en donde el nombres de Peña Nieto e Incluso Felipe Calderón salen a la luz en dichas pesquisas contra el titular de PEMEX y otros funcionarios de la paraestatal.