Confirma MCCI que Claudio X. González dejó su dirección por sus fines políticos

Tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de investigar a las empresas que financian la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), ésta anunció que la razón por la que Claudio X. González dejó la presidencia del organismo civil fue por sus fines políticos con la nueva agrupación llamada ‘Sí, por México’

De hecho, el 24 de julio pasado MCCI anunció en un comunicado que su presidente Claudio X. González se separaría de la institución, la nueva presidenta es María Amparo Casar, exjefa de asesores de la Secretaría de Gobernación en el mandato panista de Vicente Fox.

En su rueda de prensa mañanera AMLO aseveró que se investigarán si las empresas que patrocinan MCCI de Claudio X. González son beneficiadas con condonaciones de impuestos; esto tras un reportaje del periodista Álvaro Delgado para le revista Proceso que replicó La Verdad Noticias.

Ante ello, el organismo civil que ahora preside la académica María Amparo Casar, a través de un comunicado reconoce que González Guajardo dejó el organismo porque tiene ahora una organización que tiene fines políticos, como también dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

#ÚltimaHora: @mxvscorrupcion fija posición sobre el reportaje de la revista Proceso y las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina. https://t.co/9gJQ7wMrLk — MXvsCORRUPCIÓN (@MXvsCORRUPCION) November 9, 2020

Se trata de ‘Sí,por México’ que engloba a diversas organizaciones sociales de todo tipo, incluyendo a las provida y en contra del derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo, además de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y Encuentro Solidario (PES) cuyos líderes aceptaron la agenda, en que también participa el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, otro crítico de López Obraror.

Claudio X. González va contra Morena

“El motivo de la salida fue que las actividades a las que el Dr. González Guajardo ha decidido dedicar su tiempo y esfuerzo no son compatibles con el objeto social y los propósitos de la organización. Nuestra acta constitutiva, así como los estatutos de algunas de las fundaciones de las que recibimos donativos, prohíben expresamente cualquier vinculación con partidos y movimientos políticos o electorales”, dicta el comunicado de MCCI, confirmando los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que se forma un FRENA 2 (Frente Nacional AntiAMLO).

Condenamos las expresiones derogatorias y ataques de @lopezobrador_ respecto al cofundador y expresidente de MCCI. @ClaudioXGG ha sido un activista ejemplar de causas como la educación, el combate a la corrupción y la justicia. La tarea que se ha propuesto es encomiable. — MXvsCORRUPCIÓN (@MXvsCORRUPCION) November 9, 2020

Asimismo, refiere que sus patrocinadores no son públicos porque así lo dictamina la ley, aunque las autoridades hacendarias lo saben. “Desde el momento de su renuncia, el Dr. González Guajardo no tiene ninguna injerencia en la vida interna de MCCI, no forma parte de su Consejo Consultivo, ni de ningún órgano de dirección. MCCI no tiene ninguna relación institucional con el colectivo Sí por México. Respetamos su trabajo, como el de muchos otros colectivos y redes ciudadanas, pero sus acciones son independientes de MCCI”, dice el comunicado.

Te puede interesar:AMLO pide investigar a empresas ligadas a Claudio X. González

Y respecto a su financiamiento, afirma que tiene el deber de mantener la confidencialidad de los datos personales de sus donantes y lo ha cumplido desde su creación hasta el día de hoy.